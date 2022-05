PROEF MET PGO’S UITGEBREID MET ZIEKENHUIS

De persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn in opmars. Dit zijn websites en apps waarmee je als zorgconsument online je medische gegevens kunt verzamelen. Inmiddels zijn vrijwel alle Nederlandse huisartsen via hun HIS aangesloten.

Het komend jaar zullen steeds meer andere zorgverleners aansluiten en hun gegevens beschikbaar stellen voor deze persoonlijke gezondheidsomgevingen van patiënten. Met de PGO-proef in Eindhoven kan een geselecteerde groep deelnemers nu alvast een PGO inrichten met gegevens van vier zorgverleners!

Veilige app met medische gegevens

Met een PGO hebben mensen dankzij een veilige app al hun medische gegevens altijd bij de hand ofwel creëren ze zelf hun volstrekt persoonlijke gezondheidsomgeving. De proef in de Achtse Barrier telt inmiddels 137 deelnemers met een PGO. Hun ervaringen en terugkoppeling worden gebruikt om PGO’s verder te verbeteren.

Rapportage over PGO’s binnenkort beschikbaar

‘Het is prachtig te zien hoe betrokken de deelnemers zijn en welke goede verbeterpunten ze aandragen’, aldus Mireille Wolleswinkel, directeur-bestuurder van het RZCC. ‘De PGO’s gaan hiermee aan de slag en RZCC koppelt ze ook terug aan onder meer MedMij. De rapportage van deze meting is binnenkort opvraagbaar.’

De proef loopt nog tot november van 2022. Uit een tussentijdse meting blijkt dat de standaarden van het MedMij-stelsel de PGO’s nog enigszins beperkten.De deelnemers gaven tevens aan dat ze de aansluiting van een ziekenhuis belangrijk vinden. Aan die wens is voldaan en patiënten kunnen nu voor het compleet maken van hun PGO ook medicatiegegevens en uitslagen bij het deelnemende ziekenhuis opvragen.

VIPP-projectleiders leren van elkaar

Het RZCC heeft de VIPP-projectleiders van diverse zorginstellingen in de regio met elkaar in verbinding gebracht. Niet alleen om hen te informeren over de voortgang van de PGO-proef, maar ook om te horen wat er bij hen speelt omtrent PGO’s en op het gebied van de VIPP-programma’s. Door goed samen te werken kunnen zorgorganisaties elkaar helpen en van elkaar leren.