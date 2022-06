Proeven met zorgnetwerkdossier in Noord Holland

Een stekkerdoos tussen diverse (zorg)systemen die de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in het netwerk rondom de patiënt mogelijk maakt. Dat is feitelijk wat een zorgnetwerkdossier inhoudt. Het eerste netwerkdossier richt zich op het verslag van een proactief zorgplanningsgesprek in regio Purmerend. Het tweede netwerkdossier ondersteunt de zorgverlening in het zorgprogramma [email protected] in regio Alkmaar.

Digitale regionale samenwerking

Het regioplatform werkt voor de gegevensuitwisseling en digitale regionale samenwerking samen met de digitale zorgnetwerk coöperatie HINQ. Zij maakt uitwisseling mogelijk tussen de verschillende systemen van alle aangesloten zorgverleners, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, ggz-instellingen en verpleeg-,verzorgingshuizen en thuiszorg.

“Het uiteindelijke doel is om patiënten nog betere zorg te kunnen geven door een naadloze samenwerking met de patiënt en tussen zorgverleners van verschillende organisaties. We willen met deze proef ondervinden of het netwerkdossier daarbij helpt”, vertelt Marco Janse. Hij is vanuit de Zorgcirkel actief betrokken bij het regioplatform.

Twee proeven met zorgnetwerkdossier

Momenteel worden dus twee proeven met het zorgnetwerkdossier in de regio Noord Holland Noord ingericht. De eerste proef, in de regio Purmerend betreft het verslag van een proactief zorgplanningsgesprek. Dat zijn gesprekken waarin de wensen en mogelijkheden van de patiënt nu en in de nabije toekomst worden besproken en aanwijzingen voor de behandeling vastgelegd worden. Dit dossier wordt opengesteld in de acute zorgketen, voor zorg die niet tot de volgende dag kan wachten. De huisarts, wijkverpleging, ambulance en medisch specialisten krijgen toegang tot het netwerkdossier.

Bij de tweede proef, in de regio Alkmaar, richt het zorgnetwerkdossier zich op de ondersteuning van de zorgverlening in het zorgprogramma [email protected] in regio Alkmaar. In dit programma krijgen patiënten met hartfalen behandeling met plasmedicatie thuis in plaats van in het ziekenhuis. Dat gebeurt met de hulp van de verpleegkundig specialist en wijkverpleging, onder supervisie van de cardioloog. Het netwerkdossier helpt in de samenwerking op het vlak van het behandelbeleid tot de toediening zelf.

Het regioplatform is samenwerkingsverband waarin Omring, Zorgcirkel, Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis zich met elkaar inzetten om zorg voor kwetsbare ouderen ook in toekomst toegankelijk te houden. Aanleiding voor de samenwerking is de snel stijgende vergrijzing. Daarnaast hebben de partijen de ambitie om patiënten meer regie geven. Dit doet het platform door te innoveren, standaardiseren en te digitaliseren, maar vooral door samen te werken.

Innovatie binnen de ouderenzorg is een van de belangrijke speerpunten om de zorg voor deze groep ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden. Er zijn veel initiatieven op dit gebied, zoals de onlangs gehouden Digitaal Cruciaal’ pitch-competitie van Actiz en de vereniging voor zorgtechnologie WDTM.