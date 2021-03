Project MARCH presenteert nieuwe generatie exoskelet

De MARCH VI wordt, zoals de cijferaanduiding in de naam al doet vermoeden, de zesde versie van het exoskelet. In de afgelopen jaren zijn al een aantal bijzondere doelstellingen behaald, zoals het zelfstandig traplopen en overwinnen van andere obstakels die voor een rolstoel, zonder hulp, schier onmogelijk zijn.

De nieuwe bestuurder van de MARCH VI is Koen van Zeeland. Hij volgt na drie jaar Sjaan Quirijns op. Het fenomeen van het exoskelet is geen onbekende voor Koen, die in 2013 is gediagnosticeerd met een dwarslaesie. Sindsdien heeft hij al in de Rewalk van de Sint Maartenskliniek mogen lopen.

Project MARCH VI innovaties

Waar de afgelopen jaren de doorontwikkeling van het exoskelet dus met name gericht was op het overwinnen van obstakels, is het voornaamste doel nu dat het meer zelfstandigheid biedt en een wandeling door de stad mogelijk maakt. Tijdens de presentaties werden een aantal innovaties benoemd die het Project MARCH studententeam in de zesde versie van het exoskelet verwerkt.

Een diepte camera: dit zijn de ‘ogen’ van het exoskelet. Hierdoor ziet de camera waar het mogelijk is om te lopen . Daar worden de gewenste stap- en loop-patronen dan aangepast.

Druksensoren in de schoenzool: op onbekend terrein is het ook belangrijk dat het exoskelet – om de balans te bewaren – weet wanneer er een stap is genomen. Met behulp van druksensoren weet het of de piloot nog aan het leunen is of de beweging al heeft afgerond.

Verdubbeling van de batterijcapaciteit: we hebben de batterijcapaciteit verdubbeld en een quick release systeem ingebouwd waardoor de batterij er makkelijk uit kan en opgeladen worden. De langere batterijduur is belangrijk voor dagelijks gebruik.

Toevoeging van een scharnier bij de heup voor makkelijke instap in het exoskelet: het been kan nu een extra 60 graden opengeklapt worden naar buiten, waardoor de piloot makkelijker van zijn rolstoel naar zijn exoskelet komt.

De exoskelet structuur is geoptimaliseerd: hierdoor wordt er minder materiaal gebruikt. Verder zijn de kappen zo gebouwd dat spatwater en viezigheid niet kunnen binnendringen.

Nieuwe generatie exoskelet

Bij het behalen van de nieuwe doelstellingen speelt de exoskelet piloot Koen van Zeeland, een belangrijke rol. Zijn feedback en ervaringen zijn essentieel om tot de juiste en gebruiksvriendelijke innovaties te komen.

“Dit is het begin van een generatie exoskeletten die echt afgestemd zijn op de dagelijkse leefomgeving en situaties van de bestuurders, mensen met een dwarslaesie. Na de presentatie van het nieuwe innovatieve design voor de MARCH VI, zullen we beginnen met het assembleren van alle onderdelen. In mei verwachten we van start te kunnen gaan met het trainen met Koen. Ons ultieme doel: in augustus met Koen en het exoskelet in het centrum van Delft rondlopen“, vertelt chief Engineer Eva van Houwelingen.