Prostaatcentrum Noord-Nederland krijgt eigen website

Het Prostaatcentrum Noord-Nederland is opgericht met als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten met prostaatkanker. De goede samenwerking tussen de zorginstellingen leidt tot kwalitatief hoogwaardige prostaatkankerzorg. “De gezamenlijkheid uit zich in het feit dat de ziekenhuizen overal op dezelfde wijze werken en dat de artsen wekelijks alle patiënten uit onze regio bespreken”, aldus prof. dr. Igle-Jan de Jong, uroloog bij het UMCG.

Online ‘gezicht’ Prostaatcentrum

Hoewel de samenwerking tussen de deelnemende zorginstellingen in de strijd tegen prostaatkanker voortvarend verloopt, wilden de initiatiefnemers een gezicht geven en een plek creëren waar patiënten alle informatie over prostaatkankerzorg kunnen vinden. De onlangs gelanceerde website is daar het resultaat van.

Op de website vinden prostaatkanker patiënten onder andere informatie over het zorgpad, de behandeling en innovaties als robotchirurgie. Daarnaast vertellen drie ervaringsdeskundigen op de site hun persoonlijke verhaal. Daarvoor hebben de initiatiefnemers nauw samengewerkt met de Prostaatkankerstichting.

Op de website worden alle behandelmethoden en -opties uitgebreid beschreven en patiënten kunnen via de site ook toegang krijgen tot de online keuzehulp. Het primaire doel van de website is het informeren van patiënten die met prostaatkanker geconfronteerd worden. De informatie op de site moet deze patiënten ondersteunen een weloverwogen keuze voor een behandeling te maken. Aan de basis van die beslissing staan de gesprekken met uroloog en verpleegkundig consulent.

Samenwerking met Prostaatkankersichting

Leden van de stichting waren dan ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de website van het Prostaatcentrum. “Als ervaringsdeskundige weet ik dat informatie ontzettend belangrijk is. Zodra je weet dat je (mogelijk) prostaatkanker hebt, ga je toch meteen op zoek naar betrouwbare informatie”, vertelt Johan Weijenberg van de Prostaatkankerstichting.

De werkgroep die de website ontwikkeld heeft bestond naast leden van de Prostaatkankerstichting uit verpleegkundig consulenten oncologie, urologen en radiotherapeuten van de vijf deelnemende zorginstellingen. “Het is best moeilijk om met alle betrokkenen afstemming te zoeken over de teksten, fotografie en het ontwerp. Dus het hele traject heeft best wel wat tijd in beslag genomen. Maar wat zijn we nu als groep content met het eindresultaat. We hopen dat onze patiënten er veel aan hebben”, aldus dr. Luc Roelofs, uroloog bij Treant Zorggroep en lid van de werkgroep.