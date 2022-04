Protocollen van Vilans beter toegankelijk voor studenten

Niet alleen zorgprofessionals maar ook studenten gezondheidszorg in mbo en hbo en onderzoekers hebben Vilans-protocollen nodig. Deze zijn nu toegankelijker gemaakt voor die laatste doelgroepen. In Vilans-protocollen staat uitgelegd hoe je bepaalde handelingen in de zorg moet uitvoeren. Zo staat bijvoorbeeld beschreven hoe een neussonde moet worden ingebracht, hoe een prikpen gebruikt wordt en hoe specifieke wondzorg moet geschieden.

Opvolger KICK-portaal

De onderwijssector is een belangrijke sector voor Vilans, want daar worden de zorgprofessionals van de toekomst opgeleid. De laatste jaren zijn dan ook steeds meer onderwijsinstellingen lid van Mijn Vilans Protocollen. Mijn Vilans Protocollen werd in 2021 gelanceerd en is de opvolger van het oude KICK-portaal. Zorgmedewerkers hebben via een persoonlijke omgeving direct toegang tot de protocollen op het moment dat het nodig is.

Eén miljoen gebruikers protocollen

Mijn Vilans-Protocollen heeft inmiddels meer dan één miljoen unieke gebruikers. Studenten kunnen nu snel en veilig inloggen via een zogeheten SURFconext. Arnout Terpstra, Product Manager bij SURF: “Meer dan honderd onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Ook veel ROC’s en HBO-v’s, waar in de praktijklessen met de Vilans-protocollen wordt gewerkt. We zijn blij dat studenten nu ook eenvoudig, veilig en betrouwbaar via SURFconext kunnen inloggen op voor hen relevante dienstverlening van Vilans.”

Werk maken van gegevensuitwisseling

In de digitaliseringsslag die plaatsvindt in de zorg is het veilig en effectief uitwisselen van data een thema dat steeds terugkomt. Dit kan gaan over protocollen zoals in het voorbeeld van Vilans maar het gaat uiteraard ook over het uitwisselen van medische info tussen zorgprofessionals.



Tijdens de coronacrisis, toen er heel veel patiënten verplaatst werden, bleek nogmaals hoe belangrijk het is dat medische informatie van patiënten op elk moment beschikbaar is voor zorgprofessionals. Toch was landelijke uitwisseling nog lang niet altijd mogelijk. Vanaf 5 april 2022 kan uitwisseling tussen officiële zorgverleners echter wél altijd dankzij een besluit van VZVZ.