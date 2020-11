Quin biedt mix van digitale, fysieke huisartsenzorg

Patiënten krijgen via een app toegang tot objectieve medische informatie, waardoor meer zelfzorg mogelijk moet worden. Huisartsen worden volgens Quin ondersteund door data-gedreven zorgpaden die hen moeten helpen om – in overleg met patiënten en medisch specialisten – de juiste zorgkeuzes te maken. Dit moet zowel huisartsen als patiënten ondersteunen in een keuze voor de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Daarnaast moet de groeiende druk op huisartsenzorg verlaagd worden, iets waar de afgelopen jaren meer (digitale) zorgaanbieders op ingespeeld hebben.

Stijgende vraag huisartsenzorg

“De vraag naar onder meer huisartsenzorg stijgt en wordt complexer”, stelt Bart Malenstein, oprichter en CEO van Quin. “Ondertussen zien we dat met de hulp van zorginnovaties veel klachten op afstand al grotendeels verholpen kunnen worden. Het ontbreekt echter vaak aan toegang tot deze technologieën. Zo zijn er wel oplossingen voor videoconsulten of digitale triage, maar zijn huisartsen vaak aangewezen op een aaneenschakeling van losse applicaties.”

Quin biedt volgens Malenstein een oplossing voor deze problemen door het hele zorgpad, van klacht tot diagnose en van indicatiestelling tot behandeling en follow-up binnen één platform af te dekken. Zo kunnen patiënten kunnen via een AI-gebaseerde symptoomchecker in de Quin-app 24/7 een persoonlijk medisch advies krijgen over hun gezondheidsklachten en een direct antwoord op de vraag of ze daarvoor een huisarts moeten zien en met welke urgentie.

Patiënten kunnen via een symptoomchecker in de Quin-app 24/7 een persoonlijk medisch advies krijgen over hun gezondheidsklachten.

Digitaal of fysiek consult

Wanneer de patiënt is aangesloten bij een Quin Dokters praktijk, kan hij of zij direct via de app een videoconsult inplannen – of wanneer dit beter is, een fysiek consult. Hierbij ondersteunen de gegevens uit de Quin-app, zoals de klachten van de patiënt en diens persoonlijke medische profiel, de huisarts en de patiënt in het maken van de juiste zorgkeuzes. Voor huisartsen moet gerichter doorverwijzen van patiënten mogelijk worden door ondersteuning in het stellen van de juiste diagnose.

Vanaf begin 2021 maakt Quin het verder mogelijk om expertise van specialisten aan te bieden in de huisartsenpraktijk. Dit gebeurt onder andere door hen digitaal te betrekken bij de indicatiestelling nadat het diagnostisch proces is doorlopen, en zo nodig, door gezamenlijke digitale consulten met de patiënt te faciliteren.

Door het welzijn van de patiënt tijdens en na de behandeling te monitoren moet verder de uitkomsten van de behandeling gemeten worden. Zo wordt de effectiviteit van behandelingen transparanter en kunnen patiënten gerichter worden doorverwezen, zodat zij de juiste zorg van de juiste zorgverlener op het juiste moment krijgen.

Druk op eerstelijns zorg

Quin Dokters Puttershoek gaat van start met bovengenoemde diensten. Tanneke Gerritsen, huisarts en voormalig praktijkhouder van de praktijk, vertelt hierover: “Als huisartsen voelen we de druk op de eerstelijnszorg iedere dag weer. Door de digitale zorginnovaties van Quin te integreren in onze praktijk krijgen wij, dankzij het systeem van symptoom checken, monitoring en videobellen, snel inzicht in de medische situatie van onze patiënten en kunnen wij hen deels al op afstand helpen.”

Dat helpt volgens Gerritsen met name in deze hectische tijd van corona, waarin een fysiek consult alleen ingezet moet worden als het daadwerkelijk nodig is. “Hierdoor vinden minder onnodige consulten plaats en kunnen wij ons richten op waar het echt om gaat: hoogwaardige en persoonlijke zorg op het juiste moment.”

Het zorgaanbod van Quin wordt op korte termijn uitgerold naar de andere elf Quin Dokters praktijken, met in totaal 50.000 gebruikers door heel Nederland. De zorgaanbieder wil de komende twee jaren doorgroeien naar 50 huisartsenpraktijken. De Quin-app is kosteloos te downloaden in de App Store en Google Play Store.