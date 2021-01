Quin haalt geld op voor digitalisering huisartsenzorg

Met eerdere investeringen door Bergman Clinics, twee grote zorgverzekeraars (project- en seed investeringen) en ExO Capital (founder investeringen door participatiemaatschappij van Quin-oprichter Bart Malenstein), komt het totaal geïnvesteerde groeikapitaal in Quin uit op 36 miljoen euro. Quin stelt zo substantieel te kunnen investeren in de digitalisering van de Nederlandse huisartsenzorg. De Series A investering door PiE biedt verder de mogelijkheid de stap naar het buitenland voor te bereiden.

Quin, een spin-off van Bergman Clinics, wil huisartsenzorg toekomstbestendig maken met de integratie van digitale, datagedreven oplossingen in het gehele zorgpad: van klacht en diagnose- en indicatiestelling tot behandeling en monitoring van het behandelresultaat. Aangesloten huisartsenpraktijken combineren digitale zorg met fysieke huisartsenzorg. De digitale zorg gebeurt onder meer via een app die gebruikers toegang geeft tot bijvoorbeeld een symptoomchecker en videoconsulten.

Meer zelfregie, beslisondersteuning

Nederland telt nu 12 Quin-praktijken met 50.000 aangesloten patiënten, die de digitale innovaties van Quin al hebben geïmplementeerd of zullen implementeren. Deze digitalisering in de huisartsenzorg moet leiden tot meer zelfregie, beslissingsondersteunende informatie voor patiënten, efficiëntie en een betere toegankelijkheid van de huisarts. Ook zal Quin objectieve en gerichtere verwijzingen van huisarts naar specialist faciliteren door diagnostische tools aan te bieden.

Ids van der Weij, partner bij investeerder PiE: “Quin heeft een zeer veelbelovend concept, dat nu al zijn waarde laat zien. Het bedrijf zet hele grote stappen in een sector waarin digitalisering hét antwoord is op de grote werkdruk en op het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek. Quin verwacht dat met digitale, datagedreven oplossingen het aantal niet-noodzakelijke huisartsbezoeken en doorverwijzingen significant kan dalen en daarmee uiteindelijk de druk op het totale zorgstelsel. Wij zien heel veel potentie en daarom stappen we er met zo’n omvangrijk bedrag in.”

Uitbouw datagedreven huisartsenzorg

Quin zal in de komende periode zijn app en het achterliggende platform met data gedreven zorgpaden verder uitbouwen en beschikbaar stellen aan huisartsenpraktijken in Nederland. “Verder hebben we met deze investering de mogelijkheid om de stap naar het buitenland voor te bereiden, waarbij we in eerste instantie naar Duitsland kijken”, zegt Bart Malenstein, oprichter en CEO van Quin. “De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, dus het is cruciaal dat we nu kunnen versnellen.”

Quin wil in de komende twee jaren doorgroeien naar 50 Quin Dokters-praktijken. De Quin-app is kosteloos te downloaden in de App Store en Google Play Store. Het bedrijf lanceerde in november 2020 zijn oplossing om huisartsenzorg toekomstbestendig te maken door data-gedreven oplossingen in het hele zorgproces door te voeren. De zorginnovaties worden ontwikkeld en geïntegreerd in eigen Quin Dokters huisartsenpraktijken. Destijds ging ook de eerste huisartsenpraktijk van Quin in de regio Rotterdam, locatie Puttershoek, open.