Qwiek.up uitgebreid met webcam voor beeldbellen

Hiermee kan de Qwiek.up projector, die in meer dan eenderde van de zorgtehuizen staat, ingezet worden voor beeldbellen met familie. Door gebruik te maken van een webcam, de Qwiek.connect, met app en de Qwiek.up projector, kan opa of oma in het zorghuis met zijn of haar familieleden beeldbellen op een groot ‘scherm’ zien.

Dat is volgens de bedenkers van het systeem een stuk fijner dan het kijken op kleine schermpjes. “Het kijken naar het kleine beeldscherm met onhandige touchscreens, waarbij per ongeluk de verbinding wordt verbroken door opa of oma. Het zorgt vaak voor verwarring of te veel afleiding bij bewoners. Daarnaast bleek het tekort aan geschikte apparatuur, zoals iPads en telefoons, ook bij sommige verpleeghuizen een struikelblok”, aldus Paul Voncken van Qwiek.

Beeldbellen op groot scherm

Qwiek ging enige tijd geleden, naar aanleiding van de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht, op zoek naar een gebruiksvriendelijke oplossing waarmee cliënten in verzorgingsghuizen contact konden maken met familie en vrienden. De bekende oplossingen, zoals videobellen via WhatsApp, Skype of FaceTime, hadden volgens Voncken nogal wat nadelen. Behalve de kleine schermen was er in de tehuizen ook vaak een tekort aan apparatuur (tablets). Daarnaast blijken met name veel oudere gebruikers nogal eens moeite te hebben met de bediening van deze apps.

Met het beeldbelsysteem van Qwiek kunnen cliënten via de Qwiek.connect app direct contact leggen met familie en vrienden. Nadat de verbinding tot stand gekomen is worden de gesprekspartners op levensgroot op een muur of, wanneer de cliënt bedlegerig is, op het plafond, geprojecteerd. “Alle technische drempels zijn weggenomen. Makkelijker en veiliger dan dit wordt beeldbellen niet. Na het maken van de connectie, kan de cliënt in alle privacy samenzijn met familie of geliefde”, vertelt Voncken.

Qwiek is een Limburgse zorginnovatie voor de ouderenzorg. Tot op zekere hoogte te vergelijken met het eveneens Limburgse Femly. Ook dat is een speciaal voor ouderen ontwikkeld en zeer gebruiksvriendelijk beeldbelsysteem met een groot beeldscherm.