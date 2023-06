Qwiek.up vermindert stress en angst bij jong en oud

Nog één keer een boswandeling maken met de hond of het bekijken van dierbare foto’s met je lievelingsmuziek? In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) in Amsterdam is dat mogelijk door middel van de Qwiek.up. Dit apparaat kan filmpjes projecteren op de muur of op het plafond. Ook is het mogelijk om muziek af te spelen met dit apparaat. Dankzij Roparun heeft het AVL twee van deze verrijdbare Qwiek-up apparaten kunnen aanschaffen.

Het apparaat zorgt voor een aangename afleiding en ontspanning tijdens de behandelingen en de opnames in het AVL. Zo kan tijdens zorgmomenten, zoals lichamelijke verzorging of het prikken van een infuus, de Qwiek.up worden ingezet. Ook kunnen patiënten even worden ‘ontzorgt’ omdat ze een moment in een andere belevingswereld zijn.

De inzet van techniek voor de vermindering van angst, pijn en stress bij patiënten in het ziekenhuis is in opkomst. Zo werden er begin dit jaar ‘Virtual Reality brillen’ in gebruik genomen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Door het opzetten van de VR-bril bevindt de patiënt zich in een volledig digitale wereld. Door de getoonde beelden worden de hersenen dusdanig afgeleid dat er minder angstprikkels doorkomen, zo is gebleken uit de eerste ervaring met de bril.

Qwiek.up verbeter welzijn

De combinatie van beeld, geluid en een andere sfeer dragen bij aan het welzijn van de patiënt met kanker en hun naasten. Daarom hebben het Supportive Care Team en het activiteitencentrum van het AVL in samenwerking met de verpleegafdeling de Qwiek.up op proef ingezet bij patiënten en naasten in de palliatieve fase. Dat bleek een groot succes. Patiënten reageren heel positief op de Qwiek.up. Het ALV is niet het enige in ziekenhuis in Nederland dat met de Qwiek.up haar patiënten wil laten ontspannen. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de apparaten ook ingezet op de Kinderafdeling, Spoedeisende Hulp en KNO.

Primeur

Het Franciscus was het eerste ziekenhuis in Nederland dat de apparaten ziekenhuisbreed inzet om kinderen er op hun gemak te laten voelen. Coby Geerlof, projectleider werkgroep Kindvriendelijke en Comfortgerichte zorg in Franciscus, vroeg hulp aan de Franciscus Foundation voor de aanschaf van de Qwiek.ups. “Een negatieve ervaring in het ziekenhuis kan een langdurend en heel vervelend effect hebben op kinderen. Omdat de hersenen niet alles tegelijk kunnen, biedt afleiding de kinderen rust en ervaren ze de behandeling of het onderzoek niet als traumatisch”, legt projectleider werkgroep Kindvriendelijke en Comfortgerichte zorg in Franciscus, Coby Geerlof uit.