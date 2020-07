R4Heal Radboudumc: gepersonaliseerde ziekenhuiskamer

Het in 2017 opgestarte project Room with a view ligt aan de basis van herstelprogramma R4Heal, waarvoor een pilot loopt in het Nijmeegse universitair ziekenhuis. Het gaat om een met digitale technologie gepersonaliseerde, interactieve kamer, waarin ook games, beelden, geluiden en virtual reality onderdelen zijn opgenomen. Dit moet het welzijn van een patiënt verbeteren en zo het herstel bevorderen, aldus Merlijn Smits, als ontwerpmanager bij R4heal betrokken.

Uitbreiding pilot R4Heal

Momenteel zijn er twee pilotkamers, waarvan er één door vrijwilligers wordt uitgetest en één door patiënten op de verpleegafdeling Neurologie. Het is de bedoeling om de voor de kamers noodzakelijke technologie – zoals sensors, videomuren en camera’s – uit te testen op een hele afdeling in het oude gebouw. Die ervaringen met naar verwachting 20 bedden kunnen volgens Van Goor meegenomen worden naar de 150 eenpersoonskamers in de nieuwbouw (vanaf 2022 volgens planning).

Van Goor raakte in 2015 geïnspireerd door het concept van een ‘healing environment’. “Stress, pijn, beweging en slaap zijn belangrijke factoren bij herstel die je met een ziekenhuisomgeving – zoals verlichting en natuurbeelden – kunt beïnvloeden. Ik denk dat een bij iemand passende omgeving centraal staat om het herstel van patiënten na bijvoorbeeld een chirurgische ingreep een zet in de rug te geven.”

Interactie personeel, patiënt

Healing environment – audiovisuals op de muur, licht, etc. – is één element. De omgeving wordt volgens Van Goor echter net zo zeer gevormd door ziekenhuispersoneel en hun interactie met patiënten. “Zeker in de Covid-19 periode hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat informatie in de juiste context vanuit de patiëntenkamer bij het personeel terecht komt. Je kunt nog zoveel leuke trucjes hebben met virtual reality en mooie muurprojecties: wanneer het voor het personeel niet duidelijk is om welke reden een patiënt op een knop drukt, verbetert diens welzijn niet.”

Merlijn Smits stelt dat de impact op patiënten en verpleegkundigen centraal staat bij R4Heal. “Hoe ervaart een patiënt de technologie? Kan hij of zij ermee omgaan? De technologie creëert zowel de mogelijkheid als de behoefte om te personaliseren. Dat is dus een belangrijk bijkomend element geworden. De rol van de verpleegkundige verandert ook. Niet zozeer bij de fysieke omgeving, wel in de omgang met die technologie, begeleiding van patiënten en het doorgeven van relevante informatie. Het moet verpleegkundigen niet meer werk opleveren, maar hen juist ondersteunen.”