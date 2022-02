Rabobank investeert in preventie van leefstijlziekten

De Rabobank investeert drie miljoen euro in digital health startup Ancora Health. Met deze investering in wat de bank omschrijft als preventieve gezondheid komt het totale startkapitaal dat Ancora ophaalt uit op negen miljoen euro. Het Groningse Ancora Health wil het geld gebruiken voor een andere focus op preventie van zorg: op gedrag en leefstijlondersteuning in plaats van op alleen klinische parameters.