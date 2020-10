Radboud Universiteit ontwikkelt therapie-app voor afasie

De SimpTell app is specifiek ontwikkeld voor mensen met blijvende Broca-afasie. Deze vorm wordt veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel en verstoort met name het uiten van gesproken en geschreven taal. Voor mensen die aan Broca-afasie leiden, hebben moeite met het vormen van goede en foutloze zinsconstructies. Daardoor missen zij vaak de aansluiting in gesprekken en kunnen zij zich moeilijk verstaanbaar maken in de buitenwereld.

Ontwikkeling afasie therapie-app

Het idee voor SimpTell is ontstaan uit onderzoek van drie wetenschappers naar mogelijkheden om mensen met afasie met behulp van beelden en woorden kort en bondig te laten praten. Het doel is om gesprekken zo sneller en duidelijk te laten verlopen, met kortere zinnen. De bevindingen uit het onderzoek zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de SimpTell app.

Simptell leert de gebruiker zijn spraak aan te passen aan de gevolgen van chronische Broca-afasie, door continu in telegramstijl te spreken, zoals ‘Beroerte gehad. Nu anders praten.’ Gebruikers wordt aangeleerd worden het spreken in volledige zinnen te onderdrukken. Het aanleren van deze manier van spreken, zodat het een automatisme wordt, vergt intensieve therapie.

Samenwerking Logoclicks

Om de app op de markt te kunnen zetten zijn de wetenschappers, Marina Ruiter (Centre for Language Studies), Ardi Roelofs (Donders Centrum voor Cognitie) en Vitória Piai (Donders Centrum voor Cognitie en Radboudumc), samen met de Universiteit op zoek gegaan naar een partner om de app op de markt te zetten. Dat werd het bedrijf achter Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be; Logiclicks Development.

“Vanuit wetenschappelijk onderzoek is het ons gelukt een oplossing te ontwikkelen voor de dagelijkse praktijk. De samenwerking met Logoclicks biedt nu de mogelijkheid om SimpTell een maatschappelijke toepassing te geven en echt naar mensen met afasie te brengen”, aldus Marina Ruiter.

“Het Nederlands taalgebied is niet zo heel groot, maar wel heel versnipperd. Daarom is de Week van de Afasie een mooie gelegenheid om dit belangrijke topic extra onder de aandacht te brengen. We zijn heel blij met de samenwerking met de Radboud Universiteit om SimpTell en Afasietherapie.nl te combineren tot één slimme e-health oplossing. Het is zo belangrijk dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan therapiehulpmiddelen voor deze groep mensen waarvoor communicatie niet vanzelfsprekend meer is”, zo voegt Jan Pons, medeoprichter van Logoclicks, daaraan toe.