Radboudumc brengt zorginnovaties samen in nieuw lab

Het Radboudumc iLab en REshape Center zullen ook ondergebracht worden in Radboudumc Health Innovation Labs. Innovatieteams gaan vanuit het Innovation Park in het nieuwe Radboudumc Experience Center zorgprofessionals ondersteunen bij het realiseren van impactvolle zorginnovaties.

“We voegen de werkwijzen van REshape en iLab samen. REshape had meer aandacht voor de vroege fase van innovatie, discovery; en iLab meer voor de implementatiefase, delivery. De nieuwe koers is dat we discovery en delivery bundelen, de teams samenvoegen en vanuit één afdeling de hele innovatiecyclus begeleiden”, vertelt Martijn de Groot, manager Health Innovation Labs.

Zorginnovaties onder een dak

De zorginnovaties worden binnen Health Innovation Labs ondergebracht in zogenoemde ‘Innovation Greenhouses’. In zo’n Greenhouse wordt vanuit een gezamenlijke visie op een inhoudelijk thema aan meerdere zorginnovaties gewerkt. Elk Greenhouse heeft een specifieke focus, zodat elk traject de juist omgeving heeft om een idee uit te laten groeien tot een volwaardige oplossing.

Via het Radboudumc REshape Center is het universiteitsziekenhuis al meer dan tien jaar actief in de frontlinie van zorginnovaties. REshape stond onder andere het Hacking Health naar Nederland en stond aan de wieg van de Health Innovation School. Daarnaast was REshape een van de pioniers op het gebied van beeldbellen in de zorg.

Ook het huidige Radboudumc iLab wordt dus ondergebracht in de nieuwe organisatie. Het iLab beschikt over jarenlange ervaring als het gaat om het begeleiden van zorgprofessionals met de concrete uitwerking van innovatieve plannen naar toepassingen die in de praktijk bruikbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de implementatie van continue monitoring bij de professionalisering van Luchtbrug. Een initiatief dat opgezet is voor de online monitoring van kinderen met astma zodat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Het Radboudumc Health Innovation Labs wordt geleid door Martijn de Groot en Leanne van Almen. Zij vormen samen ook het management team van het nieuwe organisatie-onderdeel. “Onze nieuwe werkwijze kent twee belangrijke pijlers. Eén is mensgericht ontwerp: het betrekken van patiënten, zorgverleners en stakeholders bij het realiseren van je innovatie. De tweede pijler is dat we agile werken volgens het scrum-framework. Hierbij werken we kort-cyclisch en toetsen we steeds elke stap die we zetten bij een innovatie aan de praktijk”, aldus Leanne van Almen.