Radboudumc kan beschikken over UHF MRI van het ELH

Het ELH is gevestigd in Essen, midden in het Duitse Ruhrgebied. Het instituut houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en toepassing van ultra-high field magnetic resonance imaging (UHF-MRI). Omdat de nieuw aangeschafte MRI ook beschikt over een CE-goedkeuring, kan het systeem ook ingezet worden voor klinische onderzoeken.

Scherpere MRI beelden

De nieuwe MRI is als het waren alsof het ELH een nieuw hart gekregen heeft. Een hart in de vorm van een 20 ton ultra-high-field magnetische resonantie scanner van Siemens Healthcare (MAGNETOM Terra) met een magnetische veldsterkte van 7 Tesla. Deze krachtigere versie, met een aanschafprijs van ruim 7,5 miljoen euro, is inmiddels klaar voor gebruik. De eerste onderzoeksprojecten in beeldvorming van niet alleen de hersenen, maar ook de rest van het menselijk lichaam, gaan nu van start.

Vergeleken met de MRI-systemen in het UMC en het Donders Instituut (met veldsterktes van 1,5 en 3,0 Tesla) is het 7 Tesla MRI-systeem in staat om anatomische, functionele en metabole metingen in het menselijk lichaam en de hersenen uit te voeren met een zeer hoge ruimtelijke resolutie, wat scherpere, gedetailleerdere beelden oplevert. Tom Scheenen: “Deze nieuwe MRI-scanner is sneller, krachtiger en zuiniger dan zijn voorganger. Met dit nieuwe apparaat kunnen onderzoekers en clinici in Essen ook in de toekomst baanbrekend onderzoek blijven doen.”

Het ELH is opgericht in 2005 als centrale instelling van de Universiteit van Duisburg-Essen en de Radboud Universiteit. Jarenlang hebben de onderzoekers Tom Scheenen van de afdeling Beeldvorming van het Radboudumc en David Norris van het Donders Center for Cognitive Neuroimaging in het ELH Nijmeegs georiënteerd onderzoek kunnen vormgeven.