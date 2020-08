Rapport: opkomende trends in digitale gezondheid

Het betreft de ontwikkeling van (e-health) en digitale gezondheid trends die voor de coronapandemie al beschikbaar waren en ook gebruikt werden en betrekking hebben op digitale patiëntervaring, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten, robots en innovatie.

Door de pandemie is digitale technologie voor veel mensen een belangrijke levensader geworden. Het is voor velen maandenlang de enige manier geweest om toegang tot gezondheidszorg te krijgen, via beeldbellen, thuis monitoring bijvoorbeeld. En dankzij diezelfde digitale technologie hadden mensen toegang tot informatie over het virus en konden ze in contact blijven met familie en vrienden. En het is ook de manier geworden waarop mensen zichzelf vermaken tijdens de lockdown.

Digitale gezondheid

Inmiddels is, zo blijkt uit het onderzoek, 85 procent van de gezondheidsmanagers ervan overtuigd dat technologie een onlosmakelijk onderdeel van het leven is geworden. Wereldwijd verwacht meer dan tweederde van alle consumenten (70%) dat digitale technologie de komende drie jaar een nog groter deel van hun leven zal worden.

Negen op de tien gezondheidsmanagers is van mening dat zorgorganisaties relaties met patiënten en partners moeten verbeteren om concurrerend te kunnen blijven. “Mensen verwachten tegenwoordig meer van hun digitale ervaringen. Ze willen als individu behandeld worden. De dagen van massadiensten en black-box-personalisatie zijn voorbij. Zorgorganisaties zichzelf kunnen voorbereiden op toekomstig succes door de patiëntervaring te verbeteren consumenten keuzevrijheid te geven over hun gezondheidsbeslissingen”, aldus de onderzoekers.

Trends en toekomst

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt al door meer als tweederde (69%) van alle zorgorganisaties getest of in de praktijk toegepast. AI wordt bijvoorbeeld gebruikt in bestaande workflows om processen te automatiseren of patiënten te screenen. Maar ook bij triage met behulp van robots en diagnostiek.

De pandemie heeft ook een effect op het gebruik van slimme apparaten, bijvoorbeeld voor het monitoren van patiënten en het delen van de gemonitorde data met artsen. Het onderzoek concludeert dat mensen baat hebben bij technologie, maar dat diezelfde mensen zich zorgen maken over hoe hun gegevens worden gebruikt. Zeventig procent van de ondervraagde zorgconsumenten zei zich zorgen te maken over gegevensprivacy en commerciële tracking in verband met hun online activiteiten, gedrag, locatie en interesses.

De onderzoekers stellen dat zorgorganisaties die robots inzetten, deze moeten integreren in het personeelsbestand op een manier die vertrouwen wekt bij het bestaande personeel. Uit het rapport blijkt dat 54 procent van de gezondheidsmanagers zegt dat hun werknemers worden uitgedaagd om uit te vinden hoe ze met robots moeten werken.

“Een goede introductie is belangrijk als het gaat om de ingebruikname van robots in zorginstellingen. Peil het sentiment, de attitudes en de angsten van zowel werknemers als consumenten en pas ze dienovereenkomstig aan”, aldus het rapport (pdf-link).