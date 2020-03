Reade zet gaming pak in bij revalidatie

Volgens Dr. Melvyn Roerdink, Universiteit Docent Technology in Motion aan Vrije Universiteit Amsterdam, is de kracht van de TESLASUIT het feit dat simulatieparameters zoals de lokatie, timing en sterkte, eenvoudig te programmeren zijn. Bovendien kunnen de bewegingen die deze stimulatie tijdens de revalidatie zou kunnen uitlokken gelijktijdig in kaart gebracht worden. “De toepassing van de TESLASUIT binnen de revalidatie zou ook voor wetenschappelijk onderzoek zeer interessant zijn,” aldus Roerdink.

TESLASUIT ondersteunt revalidatie

In eerste instantie wordt het pak ingezet bij de revalidatie van dwarslaesiepatiënten. “Door onderzoek hiernaar uit te voeren hopen we een manier aan te bieden die de revalidatie kan versterken. De voornaamste doelen die we nu met het TESLASUIT hebben zijn enerzijds training gericht op functioneel herstel van de bovenste en onderste extremiteiten en de rompbalans”, zegt Thomas Janssen, Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Onderzoeker bij Reade.

“Aan de andere kant willen we ook kijken hoe we het pak kunnen gebruiken voor langdurige stimulatie tijdens bedrust, om zo te zorgen voor verbeterd spierbehoud en het tegengaan van verdere complicaties”, zo voegt hij daaraan toe.

De toepassing van elektrostimulatie, en het pak zelf, kunnen per persoon aangepast worden. Voor elke patiënt wordt zo een gepersonaliseerd programma gemaakt. Bij de ene patiënt kan dat het stimuleren van staande activiteiten zijn, terwijl een patiënt die bijvoorbeeld hersteld van hersenletsel juist de arm- en handfunctie gestimuleerd moeten worden.

Patiënten positief over het pak

De eerste ervaringen van patiënten met elektrostimulatie door middel van de TESLASUIT zijn positief. Bewegingen van het eigen lichaam geven revalidatiepatiënten die weinig mogelijkheden hebben zich fysiek in te spannen een voldaan gevoel.

Fysieke fitheid is een belangrijke voorwaarde bij revalidatie. Voor het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid. Maar ook om patiënten meer belastbaar te maken en dagelijkse activiteiten beter aan te kunnen. Elektrostimulatie kan helpen om de spieren van benen en armen te activeren. Daardoor groeit het uithoudingsvermogen en verbetert de fysieke fitheid.

De inzet van technologie die in eerste instantie niet voor toepassing binnen de zorg ontwikkeld is, is een trend die we steeds vaker zien terugkeren. Een ander voorbeeld daarvan is de ArmCoach4Stroke polsband en smartphone-app van het Erasmus MC en de TU Delft. Daarmee worden patiënten die van een herseninfarct herstellen op afstand gecontroleerd en gestimuleerd voldoende en efficiënt te oefenen.