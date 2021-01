‘Real world data’ moet oncologische behandeling verbeteren

Innovaties volgen elkaar ook binnen de oncologische zorg snel op. Dat maakt de zorg steeds complexer, ook voor patiënten. “Onder het motto ‘waardegedreven zorg’ proberen we de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren en daarmee ook de uitkomsten en ervaringen van patiënten”, aldus Wouters. “Het is daarom belangrijk dat nieuwe behandelingen en innovaties in de dagelijkse praktijk goed worden geëvalueerd. Want wat werkt het beste en bij wie?”

Bundelen expertise

De bijzonder hoogleraar wil de methodologische expertise van de afdeling BDS en de kennis van zorgverleners uit de dagelijkse praktijk binnen de oncologische zorg bundelen. Door de verschillende expertises te verbinden, kan er een goede kwaliteitsmeting worden opgezet. Het doel is om de oncologische zorg te verbeteren en uiteindelijk beter geïnformeerde keuzes maken in het zorgproces.

Volgens Wouters kunnen zorgprofessionals veel leren van data uit de dagelijkse praktijk. “Veel van onze kennis is gebaseerd op resultaten van klinische trials. Een aanzienlijk deel van de patiënten die we behandelen in de dagelijkse praktijk is daar echter niet in vertegenwoordigd. Denk aan ouderen of patiënten met specifieke comorbiditeiten.”

Met de juiste methodologie kan achterhaald worden welke behandelingen bij hen het meest passend zijn. Een goede methodologie is daarbij volgens de bijzonder hoogleraar belangrijk. “Er zijn veel valkuilen bij het analyseren en interpreteren van de data, waarbij juist die wisselwerking tussen methodologen en clinici belangrijk is.”

Personaliseren behandeling

Het onderscheiden van subgroepen van patiënten zal steeds belangrijker worden in de oncologie, Voor een behandeling op maat. Behalve klinische kenmerken van patiënten worden bloed, weefsel en genetische data van patiënt en tumor gebruikt om behandelingen te personaliseren. Verder worden steeds vaker patiënt-gerapporteerde uitkomsten verzameld in de reguliere oncologische zorg. “Zowel voor het evalueren van de effectiviteit van een behandeling, als de uitkomst voor de individuele patiënt”, legt Wouters uit.

Deze uitkomstinformatie moet per patiënt een meer persoonlijk behandelplan mogelijk maken. Dat moet hem of haar voorafgaand aan de start van de behandeling al een beter beeld van de levenskwaliteit- en duur erna geven. Op basis van die informatie kunnen zorgprofessionals en patiënten gezamenlijk een beter geïnformeerde beslissing maken over welke behandeling het meest geschikt is.

Verder kijken met ‘real world data’

Bij het verzamelen en analyseren van ‘real world data’ is het belangrijk dat zorgprofessionals verder kijken dan de eigen afdeling of instelling, meent Wouters. “Als specialisten moeten we altijd kritisch naar onszelf, maar ook naar elkaar blijven kijken.” Specialisten moeten inzicht hebben in elkaars resultaten en deze met elkaar kunnen vergelijken. “Zo kunnen we van elkaar leren en de kwaliteit van zorg als beroepsgroep blijven verbeteren.”

Wouters heeft zich als hoofd van het Wetenschappelijk bureau van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), de laatste 10 jaar ingezet voor het genereren van kwaliteitsinformatie voor medisch specialisten. Als oncologisch chirurg noemt hij graag een voorbeeld uit zijn eigen praktijk.

“Als we in de data van de Nederlandse melanoomcentra zien dat er in het ene ziekenhuis bij het behandelen van patiënten met een naar de lymfeklieren of organen uitgezaaid melanoom betere resultaten zijn dan in het andere, dan willen we graag achterhalen waarom. Zijn de resultaten gebaseerd op andere behandelingskeuzes, dan kunnen we daar allemaal van leren en landelijk meer succesvolle behandelingsstrategieën implementeren. Patiënten in heel Nederland kunnen zo beter geholpen worden.”

De bijzondere leerstoel is ingesteld in opdracht van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Wouters is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdelingen Biomedical Data Sciences (BDS) en Medische Besliskunde (MB) in het LUMC. Met het hoogleraarschap van Wouters streeft het LUMC ernaar om een internationaal toonaangevend centrum te worden op het gebied van uitkomstmeting en onderzoek.