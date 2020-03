Realtime rekenmethode toont gevaarlijke situatie NL-zorgstelsel

De capaciteit van het zorgstelsel speelt een bepalende rol in de strijd tegen COVID-19. Eén van de grootste zorgen die bestaan als gevolg van de snel uitdijende corona-pandemie is dan ook de snel toenemende druk op de gezondheidszorg in de inmiddels ruim 190 landen waar besmettingen zijn geconstateerd. Eerder deze week kwam Philips met een online screening tool om de snel groeiende patiëntenstromen als gevolg van coronabesmettingen te kunnen managen.

Enorme impact op zorgstelsel

“Eén van de grootste bezorgdheden is de capaciteit van de gezondheidszorg”, stelt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen). “Die capaciteit is beperkt en zal mogelijk onvoldoende zijn.” Het bekendste voorbeeld is Italië, waar met name in het Noorden de impact van het Covid-19 virus op het zorgstelsel enorm is. Het gezondheidszorgsysteem in Italië bleek op 11 maart bijna overbelast te zijn, zo schrijven de ontwikkelaars van de real time berekeningsmethodiek.

‘We berekenen de relatieve druk op gezondheidszorgsystemen door het aandeel van COVID-19-gerelateerde sterfgevallen (intensiteitsbenadering) en COVID-19 actieve gevallen (magnitude-benadering) in realtime te analyseren – in verhouding tot het aantal ziekenhuisbedden, het aantal artsen en de uitgaven voor gezondheidszorg in Europese landen.’

Ernstige situatie Nederland

De methodiek toont de ontwikkeling van de druk per land en maakt vergelijkingen tussen landen mogelijk. De indicatoren zijn zeer tijdsgevoelig door de snelle verspreiding van het virus. Daarom ontwikkelden doctoraatsstudenten Frederik Verelst en Elise Kuylen ook een website, waar de indicatoren in real time kunnen worden opgevolgd. Daaruit komt een ernstige situatie voor Nederland naar voren.

Verelst: “Kijken we naar het aantal sterfgevallen per ziekenhuisbed, dan zien we dat, behalve in Italië, vooral de druk op Spanje momenteel al zeer sterk is. In vergelijking met de situatie in Italië op 11 maart is de druk in Spanje op 21 maart al driemaal zo hoog. Maar ook in Nederland zien we dat de situatie stilaan richting Italiaanse taferelen gaat. In Italië is de druk op het gezondheidszorgsysteem intussen zes keer groter dan vorige week.”

De analyses laten momenteel zien dat na Spanje de volgende landen in het rijtje respectievelijk Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en België zijn.

Uit de grafiek van de onderzoekers blijkt dat de druk op de Nederlandse zorgcapaciteit (3e in de rij) snel groeit.

Onderzoek in kader corona

Het onderzoek van de UAntwerpen maakt deel uit van het EPIPOSE-project van de Europese Unie (SC1- PHE-CORONAVIRUS-2020 programme, project number 101003688). De onderzoekers dienden een publicatie in bij Eurosurveillance, een tijdschrift van de European Centers for Disease Prevention and Control.