Regeneratieve geneeskunde geeft kalende mannen hoop

Haaruitval is voor heel veel mannen tussen de 20 en 40 een vervelend probleem met grote mentale impact. Oplossingen als een haarstukje of haartransplantatie geven niet altijd het gewenste resultaat of zijn erg kostbaar. Dus hopen nog steeds heel wat kalende mannen op een slim haargroeimiddel. Mane Biotech lijkt dit nu, dankzij een techniek uit de regeneratieve geneeskunde, in huis te hebben. Het gaat hier niet om een lotion, shampoo, kuur of zalfje maar om een apparaatje dat stamcellen weer ‘aanzet’. Voor het stimuleren van de haargroei wordt een soort draadloos kussentje op de kalende plek gelegd. Met een batterij worden vervolgens contactpunten met luie of slapende stamcellen gestimuleerd.

App en AI

Met behulp van een app uitgerust met slimme software en AI, kan de klant zelf vaststellen of zijn haar na een aantal maanden daadwerkelijk dikker is geworden. Het haargroeiapparaat wordt vooralsnog alleen voor jonge mannen ontwikkeld, want bij vrouwen met haarverlies en oudere mannen werkt het nog niet. De gestimuleerde stamcellen van de kalende man worden weer actief en stimuleren vervolgens weer de haarwortels en de haargroei. Inmiddels is met goed gevolg een prototype in Duitsland getest, want de testpersoon had volgens Mane Biotech naar verloop van tijd weer aantoonbaar dikker haar. Het duurt naar schatting plusminus zes maanden voordat het optimale resultaat is bereikt.

Regeneratieve geneeskunde veelbelovend

Het bedrijf ontving eerder 1,7 miljoen van investeringfonds Brightlands Venture Partners en durfinvesteerders. De komende tijd zijn er nog vele miljoenen nodig om van het concept een marktsucces te maken. Een team van negen mensen werkt inmiddels volop aan een commerciële versie van dit bijzondere product op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Regeneratieve geneeskunde onderzoekt en gebruikt het ‘zelfherstellend’ vermogen van het lichaam voor nieuwe therapieën zoals deze haargroeitherapie. Regeneratie is een natuurlijk proces en gaat om het weer aangroeien, hernieuwen, en ontstaan van verloren gegane cellen, weefsels en lichaamsdelen.

No cure no pay

Maastricht is the place to be als het over deze technologie gaat, want naast enkele start ups op dit gebied zoals Mane Biotech, is er in de Maasstad óók een state of the art pilotfabriek (RegmMedXB) op het gebied van regeneratieve therapie bezighoudt. Regeneratieve geneeskunde wordt onder meer ingezet bij bot en kraakbeenaandoeningen, orgaanziekten en beenmerg- en bloedziekten.

En nu lijkt het dus mogelijkheden te bieden om de haargroei weer te stimuleren. Mane Biotech denkt dat het haargroeiapparaat eind 2023 kan worden gelanceerd. Het verdienmodel is om het haargroeiapparaat te verhuren op basis van no cure no pay. De cliënt kan zelf met de bijbehorende app met slimme software en AI regelmatig checken of er inderdaad haar is bijgegroeid.