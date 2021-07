Regiecentrum OLVG moet patiënten versneld begeleiden

Maurice van den Bos, bestuursvoorzitter OLVG, vindt het van groot belang om wachtende patiënten zo snel mogelijk te helpen. “Met het digitale zorgprogramma hebben we meer zicht gekregen op galblaaspatiënten die bij ons op de wachtlijst staan en kunnen we hen, met ondersteuning van technologie, van de juiste zorg op de juiste plek voorzien. Vanuit het regiecentrum is er persoonlijk contact met deze patiënten. Dit wordt ondersteund door de kennis van zorgpaden en -processen en software van Ksyos en Philips.”

Regiecentrum bekijkt snelste behandeling

Er staan momenteel 5.100 patiënten op de wachtlijst van OLVG, veel meer dan gebruikelijk. Als onderdeel van het digitale zorgprogramma nemen medewerkers van het regiecentrum, allemaal met een medische achtergrond, contact op met patiënten. Op basis van de benodigde zorg kijken ze samen naar de behandelmogelijkheden. Zo kan een patiënt worden geopereerd in OLVG, maar ook elders onder regie van OLVG geholpen worden als dat sneller en verantwoord kan.

“Het digitale zorgprogramma is een nieuwe aanpak die ons veel beter in staat stelt om te gaan sturen op slimme inzichten op basis van informatie van en over de patiënt”, zegt Ruben van Veen, chirurg in OLVG. “Het project biedt nu uitkomsten om de wachtlijst aan te pakken, maar zal ons ook in de toekomst blijven helpen. Samen met Ksyos en Philips blijven we de zorgpaden en software ontwikkelen en verbeteren.”

Bredere inzet zorgprogramma

OLVG, Ksyos en Philips onderzoeken nu waar het digitale zorgprogramma breder ingezet kan worden in het ziekenhuis, maar ook landelijk. Zo moeten overal patiënten zo snel en optimaal mogelijk uitgestelde zorg kunnen krijgen. Overigens werkt OLVG aan tijdelijke opschaling van de OK-capaciteit zodat hier meer operaties kunnen plaatsvinden. Daarbij houdt het ziekenhuis ook rekening met het belang van OLVG-zorgverleners die na de hoge werkdruk van de pandemie ook een vakantie- of rustperiode nodig hebben.

Het OLVG werkt regelmatig met andere zorgpartijen en toeleveranciers samen. Vorig jaar heeft het OLVG in samenwerking met Luscii ook een initiatief ontwikkeld dat landelijke navolging kreeg: De Corona Check. Dit was een app om mensen laagdrempelig te helpen bij het bepalen of zij symptomen hadden die konden wijzen op een besmetting met corona. Verder werkt het Amsterdamse ziekenhuis samen met andere zorgpartijen om onder andere hartpatiënten digitaal te begeleiden (de Virtual Ward) en medicatiegebruik van mensen na ontslag uit het ziekenhuis beter te begeleiden.