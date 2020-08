Regiethuis: van hackathon naar digitaal platform

In juni organiseerden Deloitte, VWS, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Alles is Gezondheid, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health een virtuele hackathon om de omslag van gezondheidszorg naar gezondheid te ondersteunen en te versnellen.

De hackathon was geen losstaand event, ook de rest van het jaar krijgen de teams ondersteuning bij het verder ontwikkelen van hun oplossing.

Hackathon: digitale versnelling

Het doel van de hackathon was om (digitale) vernieuwing te versnellen en gezondheid en zorg van morgen structureel vorm te geven. 130 deelnemers aan de hackathon hebben van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni gewerkt aan digitale oplossingen voor in totaal 21 uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid.

Publiekswinnaar Regiethuis.nl eindigde met zo’n 20 procent van bijna 1.000 stemmen op de eerste plek. Het platform biedt een ‘prettige’ manier voor mantelzorgers en ouderen om met elkaar in contact te blijven, aldus de omschrijving destijds. Het team van Regiethuis stond onder leiding van Jan-Willem Hoogeweegen, directeur Thuishulp Rotterdam. Hij vertelt over de hackathon en, nog belangrijker, het concrete vervolg.

Wat houdt het initiatief RegieThuis.nl in?

Jan-Willem Hoogeweegen: “Bij Thuishulp Rotterdam lopen we veel tegen de problematiek van ouderen en mantelzorgers aan. Er zijn in Nederland meer dan een miljoen eenzame ouderen en meer dan 400.000 overbelaste mantelzorgers. Vaak schakelen ze geen hulp in omdat ze bang zijn dat ze dan de grip kwijt raken. Ze willen graag zelf bepalen wie er wanneer komt helpen. RegieThuis.nl ondersteunt ouderen en mantelzorgers in het houden van de regie en het organiseren van de hulp.”

Wat heeft voor de winst bij de hackathon gezorgd?

Hoogeweegen: “Ik denk dat we de stemmen te danken hebben aan de herkenbaarheid van de problematiek, aan de aansprekende oplossing en aan het mooie filmpje waarin onze oplossing goed uitgelegd wordt.”

Wat heeft de hackathon jullie gebracht?

“De hackathon was veel intensiever dan we vooraf dachten en het heeft ook veel meer opgeleverd. We zijn vijf dagen van ‘s morgens vroeg tot in de late uurtjes met de hackathon bezig geweest. Maar dat was helemaal niet erg, want we hadden een fantastisch team. En kennelijk was het ook nodig om met elkaar dit pressure cooker proces in te gaan, want zo hebben we met elkaar veel werk verzet. Ik had niet gedacht dat we zo ver zouden komen in de uitwerking van het prototype.”

Wat is er tussen de hackathon en nu gebeurd?

“We hebben een BBQ op het strand gehouden voor het hele hack-team om elkaar eindelijk in het echt te ontmoeten. Bijna alle teamleden willen door met het verder ontwikkelen van het concept. Daarnaast hebben we allerlei gesprekken met partners gehad over het vervolgtraject.”

Wat is er nodig voor de volgende stap, voor versnelling van het initiatief?

“We zijn nu bezig met het inventariseren van bestaande tools en middelen om mantelzorgers en ouderen te ondersteunen. We willen niet opnieuw het wiel uitvinden, we willen weten waar mensen tegenaan lopen en hoe we dat samen kunnen verbeteren. Ook zijn we in gesprek met ICT-partijen, subsidieverstrekkers en met potentiële financieringspartners. We willen graag in contact komen met een fieldlab-partner, en met partijen die met vergelijkbare oplossingen bezig zijn, zodat we hopelijk de krachten kunnen bundelen.”

Waar hoop je over een jaar te staan met het initiatief?

“Ik hoop dat we over een jaar ons product aan kunnen bieden aan ouderen en mantelzorgers, dat ze ons weten te vinden en dat ze gebruik maken van onze ondersteuning. Ik hoop dat er daardoor minder eenzame ouderen en minder overbelaste mantelzorgers komen.”