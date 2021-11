Regio-overstijgend integraal platform voor geboortezorg

De PeriHub methode is ontwikkeld door perinatologie.nl en zorgt voor de koppeling van diverse systemen. Het is een open platform voor samenwerking in de geboortezorg. Via het platform worden koppelingen gemaakt tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorgsystemen. Zorgverleners kunnen via hun eigen systemen toegang krijgen tot alle relevante informatie. Zwangeren kunnen hun eigen gegevens ook inzien, via het zwangerenportaal.nl.

Platform voor geboortezorg

Binnen het integrale platform voor geboortezorg worden de gegevens van patiënten samengevoegd in een zogenoemde viewer. Daar wordt getoond welke onderzoeken door welke zorgverlener uitgevoerd zijn en wat de uitslagen zijn. Daarnaast wordt ook weergegeven wat er precies met de zwangere vrouw besproken is. Andere relevante gegevens, zoals echo’s, groeicurves van de baby en medische informatie, worden realtime getoond vanuit de bron. Zo garandeert het platform dat de getoonde informatie altijd compleet en up-to-date is.

De verschillende zorgverleners van het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier zijn enthousiast over het integraal geboortedossier. “In acute situaties, kunnen we nu veel sneller handelen omdat we op elk moment direct toegang hebben tot de meest recente medische situatie van de zwangere. Papieren overdrachten zijn met ons integrale geboortedossier verleden tijd. En dat is echt een stap vooruit in onze integrale geboortezorg, waarbij we samen met onze zorgpartners de beste zorg aan onze patiënten willen bieden”, vertelt gynaecoloog Lindy Santegoets van het Reinier de Graaf.

Betere zorg voor zwangeren

“Een integraal geboortedossier helpt tijdens een multidisciplinair overleg. Het geeft een zwangere vrouw vertrouwen wanneer iedereen op de hoogte is van haar situatie. Alle medische gegevens zijn direct inzichtelijk voor iedereen. Zo kunnen we zien welke controles al gedaan zijn en welke zorg zij nog nodig heeft. Ze hoeft niet steeds opnieuw haar verhaal te doen. Het integraal geboortedossier versterkt de verbinding tussen alle betrokken zorgverleners. Dit vergroot de kwaliteit van zorg aan de zwangere vrouw en haar ongeboren kind”, aldus verloskundige Arjenne Hoeksema van praktijk Delvi.

Het delen en beschikbaar maken van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners in de geboortezorg is een belangrijk speerpunt op weg naar nog betere zorg voor zwangeren. Eerder dit jaar besloten 80 geboortezorg organisaties In de regio Amsterdam, Amstelland en Almere gezamenlijk op te trekken om veilige digitale gegevensuitwisseling te implementeren via het VIPP-programma Babyconnect.