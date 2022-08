Regionaal netwerk voor kankeronderzoek

Op dit moment is het voor patiënten in Noord-Hollandse regionale ziekenhuizen zoals het Dijklander en Spaarne Gasthuis, nog lastig toegang te krijgen tot onderzoeken die in het Cancer Center Amsterdam van het AUMC uitgevoerd worden. Het nieuw te vormen regionale netwerk voor kankeronderzoek moet deze drempels wegnemen.

Voor het opzetten van het netwerk, onder leiding staat van Wendy Onstenk, heeft KWF Kankerbestrijding de initiatiefnemers 2,4 miljoen subsidie verleend. “Cancer Center Amsterdam wil alle patiënten met kanker, ook als ze niet naar Amsterdam UMC komen, toegang bieden tot de nieuwste onderzoeken en behandelingen”, aldus internist-hematoloog Sonja Zweegman.

Pilot kankeronderzoek netwerk

Het regionale netwerk voor kankeronderzoek, waar behalve met de drie regionale ziekenhuizen ook ORP (Dutch Oncology Research Platform) en IKNL aan meewerken, biedt niet alleen voordelen voor de patiënten. Voor onderzoekers betekent het dat het Amsterdam UMC ’toegang’ krijgt tot een meer patiënten.

In september starten het Flevoziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis een pilot met het regionale netwerk voor kankeronderzoek. “Na deze pilot willen we meer ziekenhuizen in de regio laten aansluiten. Vanuit de financiering van KWF stellen we researchverpleegkundigen aan in de regionale ziekenhuizen”, vertelt projectleider Onstenk.

Meer data, beter onderzoek

Deze researchverpleegkundigen zullen de verschillende studies lokaal gaan coördineren en patiënten benaderen met de vraag of zij bloed of weefsel willen afstaan voor de biobanken van Cancer Center Amsterdam. Materiaal dat van grote waarde is voor wetenschappelijk onderzoek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar het ontstaan van kanker of manier de kankerdiagnose in een vroeger stadium te kunnen stellen en daardoor ook eerder met een behandeling te beginnen.

Het belang van toegang tot meer patiëntdata en -weefsel voor het ontdekken en behandelen van kanker is groot. Daarvoor zijn al diverse initiatieven uitgerold, zoals onderzoekbijkanker.nl, een trialdatabase voor oncologen waar zij een overzicht kunnen krijgen van interventieonderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies.