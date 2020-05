Regionale aanpak bij opschalen reguliere zorg

Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit gaan de elf Regionale Overleggen Acute Zorg zich prominent bezighouden met het opschalen van de reguliere zorg. Het betreft zorg die nodig is na een opname en doorgaans in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken gegeven wordt. Die opschaling is hard nodig nu de grootste druk van de zorgketel af is als het gaat om de behandeling van grote aantallen COVID-19 patiënten.