Registratie borstimplantaten goed voor betere patiëntveiligheid

Becherer deed jaren onderzoek met de DBIR, gecoördineerd vanuit het Medisch Spectrum Twente, Maastricht UMC en het Erasmus MC, waar vandaag haar promotie plaatsvindt. Becherer toont aan dat de registratie van borstimplantaten een cruciale rol speelt in het optimaliseren van de veiligheid van de patiënt. Registratie in DBIR bewaakt de kwaliteitsgarantie van zowel de implantaten als de ontvangen plastisch chirurgische zorg. Daarnaast maakt de DBIR het mogelijk om patiënten te traceren wanneer er een terugroepactie nodig blijkt.

“Al sinds begin van de jaren ‘60 worden borstimplantaten regelmatig gebruikt om een borst te vergroten of te reconstrueren”, aldus Becherer. “Onderzoek laat zien dat (reconstructieve) borstoperaties het mentale en fysieke welzijn van vrouwen kunnen verbeteren.”

Internationale samenwerking

Toch bestaan er naast de voordelen van de ingrepen in sommige gevallen operatie-, en implantaat gerelateerde complicaties. Om deze risico’s betrouwbaar te kunnen onderzoeken, is Becherer begonnen met het inzichtelijk maken van de Nederlandse borstimplantaatchirurgie. Hoeveel vrouwen krijgen er jaarlijks een borstimplantaat? Welke implantaten worden er gebruikt? En hoe kunnen we borstimplantaten over de tijd volgen? Daarnaast is er ook op internationaal vlak samengewerkt met de borstimplantatenregistraties uit Australië, Zweden en de VS.

Hinne Rakhorst, voorzitter van de DBIR en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), stelt dat de veiligheid van de patiënt voor plastisch chirurgen het uitgangspunt is voor elke ingreep. “De promotie van vandaag is alleen mogelijk doordat wij nationaal alle gegevens verzamelen wat veel tijd op de werkvloer kost. Het onderzoek heeft bijvoorbeeld een jaarverslag van alle implantaten in DBIR gegeven wat onafhankelijke, wetenschappelijk zuivere informatie geeft aan patiënten, artsen, journalisten en toezichthouders.”

Meer mogelijkheden met registratie

Becherer meent dat haar onderzoek pas het begin van de mogelijkheden toont die met de DBIR bestaan. “Zaak is en blijft om methoden te ontwikkelen en implementeren waarmee we de kwaliteit van borstimplantaten continu monitoren en disfunctionerende implantaten zo vroeg mogelijk kunnen opsporen.”

De onderzoeker stelt verder dat het van belang is om open gesprekken tussen plastisch chirurgen te stimuleren en hen te faciliteren door kwaliteitsinformatie over de door hun geleverde zorg continu terug te koppelen. Dat moeten we in Nederland blijven doen, maar ook op internationaal vlak. ‘The International Collaboration of Breast Registry Activities’ (ICOBRA), waarin alle landelijke borstimplantatenregistraties verenigd zijn, vormt daarvoor een belangrijke basis.

Over DBIR

Alle plastisch chirurgen in Nederland registreren hun operaties met borstimplantaten in de DBIR, ontwikkeld door de NVPC. Er is volgens deze organisatie geen ander land waar een borstprothese registratie zo goed werkt als in Nederland. Sinds 2015 zijn er in totaal meer dan 55.000 patiënten en 120.000 implantaten geregistreerd.