Reinier Haga Orthopedisch Centrum zet Mako-robotarm in

De robot ondersteunt de orthopedisch chirurg bij diens handelingen. “Met de robotarm kunnen we veel preciezer werken”, vertelt orthopedisch chirurg Hennie Verburg. “Door eerst een CT-scan te maken, kan exact bepaald worden waar de problemen in de knie zitten. Deze scangegevens worden ingelezen door de robot. De maat van de prothese kan daardoor vooraf bepaald worden net als de precieze benadering van hoe de prothese geplaatst moet worden. Tijdens de operatie kunnen we nog finetunen. De robot weet exact hoe de botten gezaagd moeten worden, zodat de nieuwe prothese precies in de goede stand staat.”

Speciale opleiding

Om de robot te kunnen bedienen, hebben de orthopeden van het orthopedisch centrum een speciale opleiding gevolgd, onder andere in het Amsterdam Skills Centre. Dit ASC is een in 2019 geopende faciliteit van Amsterdam UMC. Het biedt onder meer 12 hightech operatiekamers, operatierobots en virtual reality-simulatoren. Het centrum heeft als doel chirurgen off the job te trainen om hun vaardigheden verder te verbeteren. Voor het opzetten van de ASC-faciliteit werd samengewerkt met Stryker.

De orthopeden werken altijd met hun zeer ervaren ‘timmermansoog’. Met de robotarm kan echter nog nauwkeuriger worden gewerkt. De robot heeft namelijk een driedimensionaal zicht en kijkt overal doorheen. De bottenzaag maakt de ideale ’cuts’ die de orthopeed van tevoren heeft bepaald en stopt als het door het bot is, omdat het precies weet hoe dik het is. De kans op een net niet perfect geplaatste prothese wordt zo kleiner, weet orthopedisch chirurg Joris van der Lugt. ”De afgelopen tijd heb ik al meerdere heupoperaties uitgevoerd met de robotarm. De patiënten die zijn geopereerd met behulp van de robot zijn heel tevreden.”

Meerwaarde robotarm

De gegevens van de robotoperaties worden opgeslagen en geanalyseerd door de wetenschapsgroep van het orthopedisch centrum. Van der Lugt: ”Met deze analyses kunnen we de resultaten goed controleren en nagaan of de robot voor alle categorieën patiënten meerwaarde heeft, of bijvoorbeeld juist voor de meer complexe patiënten. Dit biedt ons een kans om onze zorg nog beter en innovatiever te maken. De jongere generatie orthopedisch chirurgen die wij in het Orthopedisch Centrum opleiden leert nóg beter met de robot te werken. Ik verwacht dat dit dé toekomst is en er over tien jaar overal in ziekenhuizen robots staan.”