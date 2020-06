Restart hackathon dag 2: Ideation centraal

Waar donderdag de focus lag op probleemverkenning, ging het vrijdag de focus over Ideation als belangrijke tweede stap in het ontwerpproces. Tijdens de tweede dag van de online hackathon reSTART HEALTHcare werden de deelnemers bij het Ideation-proces geholpen door experts en coaches. Daarnaast waren er twee webinars rondom het thema.

Tijdens de openingsdag van de hackathon hebben de teams gewerkt om de problemen rondom zorgprocessen helder te formuleren en een duidelijke visie voor hun uitdaging te creëren. Het Ideation proces is de tweede stap van het totale ontwerpproces om tot de oplossingen te komen.

Ideation belangrijk element

Ideation is een belangrijk element van het ontwerptraject. Dit is het punt waar de energie vrij komt in het hacking-proces. Hier gaan de teams aan de slag aan concrete oplossingen voor de 21 uitdagingen. Het bleek een pittig proces met strakke deadlines te zijn, noodzakelijk tot schaalbare ideeën te komen. Hiermee moeten de teams helpen om de visie te realiseren van de hackathon-organisatoren: de transitie maken van zorg naar gezondheid in Nederland.

In deze fase hebben de teams de belemmeringen van het probleem waaraan ze werken bij hun uitdaging los moeten laten. Het loslaten van oude gedachtenpatronen is noodzakelijk voor het creatieve proces, meent Edwin Lieftink, strategisch doener en ontwerper van ontwerp- en adviesbureau Informaat. “Zonder het loslaatmoment zijn alle oplossingen echter voortzettingen van een oude problematiek. Hiervoor is een bepaalde mindset nodig.”

Benodigde mindset

Een mindset die dit mogelijk maakt, kent volgens de webinar van Lieftink vijf elementen:

• Geen idee is te gek.

• Hoe meer ideeën hoe beter.

• Focus op de ontwerpvraag.

• Bouw voort op bestaande ideeën.

• Werk visueel en verhalend.

Volgens William van der Moolen van Informaat, tijdens de hackthon coach van twee teams, vinden teams het lastig om deze mindset te realiseren. Dit komt omdat men vaak in het procesdenken vast zit. Die vaste manier van denken beperkt het de creativiteit om dingen nieuwe dingen te verzinnen.

“Door de teams continue te blijven uitdagen gaan ze breder doordenken. Vragen zoals ‘voor wie ben je probleem aan het oplossen’? Zo kom je uiteindelijk tot de kern. De teams worden hierbij getriggerd om out of the box te denken.”

De webinar Ideation door Edwin Lieftink van Informaat is hier terug te kijken.

De tweede webinar, van Rachelle van der Linden, gaf de teams inspiratie door hen zeven sleutels tot succes mee te geven.

Van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni 2020 organiseren Deloitte, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid en Sport, Alles is Gezondheid, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health de online hackathon reSTART HEALTHcare. ICT&health ondersteunt het samenwerkingsverband als mediapartner en bericht over het verloop van de hackathon.

Meer gezondheid, veerkracht

De centrale vraag van de hackathon is: hoe kunnen wij de gezondheid en veerkracht van de burger, professional en patiënt vergroten? Onder die vraag hangen 21 ‘challenges’. Voorbeelden zijn: het (digitaal) bevorderen van leefstijl als startpunt voor een gezonder leven; vernieuwende thuishulp, een online portaal voor vitaal leven; hoe je (met technologie) het werken in de zorg – in een regio – aantrekkelijker kan maken.

Hier moeten preventieve en schaalbare oplossingen uit voort komen met als uitgangspunt de behoeften van mens en individu. De oplossingen moeten helpen met het bevorderen van een gezondere buurt, dorp, stad, regio of op landelijk niveau.