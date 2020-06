Restart hackathon dag 3: prototypes & test it

Aan enthousiasme ontbrak het ook op de derde dag van de online hackathon niet, stellen de organisatoren. Maar behalve enthousiasme is ook een oprecht open houding noodzakelijk. De deelnemers moeten zich namelijk bij iedere stap continu verplaatsen in degene voor wie je oplossing bedoeld is. Patiënten, cliënten met thuishulp, zorgprofessionals of burgers die gezonder zouden kunnen leven.

Zowel via de netwerken van de teams als met de hulp van IKONE vanuit patiënt perspectief konden een aantal op dag twee bedachte concepten en prototypes deze dag worden aangepast of verrijkt.

Soms stap terug nodig

Soms deed een team tijdens de hackathon een stap terug en werd een prototype op basis van de behoeften fundamenteel veranderd. Zo deed het groepje van Najla van Veen en hack-collega’s een analyse op enquêtes ingevuld door 200 verpleegkundigen (wat een animo en kracht van het netwerk!). De behoefte daaruit bleek anders te zijn en daarom pasten zij op de derde dag hun prototype aan. Een test van de tool onder meer dan 100 verpleegkundigen. zal nu verdere informatie geven voor de doorontwikkeling.

Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van VWS deelde in de loop van de zaterdag ervaringen en tips vanuit het ministerie van VWS. Gerritsen is inmiddels een goede bekende van Dutch Hacking Health, juist omdat hij aangeeft dat het leren en proberen zo relevant is.

Geen garantie op succes

Dat laatste werd afgelopen april zichtbaar bij de Appathon die VWS organiseerde. Zonder garanties op succesvolle uitkomsten, maar juist nu in deze tijd: just test it! Er valt namelijk altijd van te leren, wat juist voor innoveren cruciaal is, aldus Gerritsen. En de behoeften en open houding zijn niet alleen in de ontwikkelfase relevant. Ook opschaling kan een uitdaging zijn, waarbij soms een ‘whole system in the room’- sessie kan helpen.

Over de hackathon

Van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni 2020 organiseren Deloitte, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid en Sport, Alles is Gezondheid, Agis Inno-vatiefonds en Dutch Hacking Health de online hackathon reSTART HEALTHcare. ICT&health ondersteunt het samenwerkingsverband als mediapartner en bericht over het verloop van de hackathon.

Het doel van het evenement is om (digitale) vernieuwing te versnellen en gezondheid en zorg van morgen structureel vorm te geven. Juist in tijden van corona liggen er kansen in het herstarten van de zorg en kunnen we gezondheid centraal plaatsen in het sociaaleconomische ecosysteem.