Revalidatie-instelling Libra omarmt e-health

“Wij kunnen nu eerder beginnen met de cliëntreis”, vertelt Mayke Nuwenhoud, programmaleider innovatie bij Libra, “en straks de cliënt blijven ondersteunen wanneer de behandeling afgelopen is.” Zo’n warm welkom en warme nazorg zijn slechts twee van de voordelen die e-health als onderdeel van hybride zorg kan bieden.

Libra biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg aan een reeks doelgroepen. Daaronder valt neurologische zorg en houding en beweging voor volwassenen; audiologie en zintuigelijk gehandicaptenzorg. Ook kent Libra een breed kindersegment: alles van niet aangeboren hersenletsel tot en met spierziekten. Tot slot is er nog een ‘arbeidstak’ die zich vooral richt op re-integratie richting werk.

Urgentie e-health

Ook Libra leerde de urgentie van digitalisering kennen tijdens de coronacrisis. Inmiddels benadrukt het IZA (Integraal Zorgakkoord) dat zorgaanbieders de kansen van hybride zorg meer moeten benutten. “In mijn eerdere werk in de GGZ merkte ik, net als nu, dat zorgverleners nog altijd hun cliënten fysiek willen zien”, stelt Nuwenhoud. “Maar als we kwalitatief hoge zorg willen blijven leveren, moet het echt anders. De revalidatievraag blijft groeien, het aantal zorgmedewerkers niet. Voor Libra is de leidraad van zorg nu: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Meer regie door cliënten dus.”

Om een structurele digitaliseringsslag te maken, bracht Libra de klantreis in kaart. Cliënten werden hier vanaf het begin bij betrokken. Een conclusie was onder meer dat revalidatie bij de meeste cliënten veel eerder in beeld komt dan zorgprofessionals denken: eigenlijk vanaf het moment dat bij mensen voor het eerst het woord revalidatie valt. Nuwenhoud: “Reden voor ons om te bekijken waar wij eerder in het zorgtraject zorg konden bieden en dat nu nog niet deden.”

Een korte zoektocht naar een relevant e-health platform bracht Minddistrict in beeld. Nuwenhoud hierover: “Als digitaal platform is Minddistrict heel compleet, inhoudelijk misten we alleen specifieke content gericht op revalidatie en audiologie zoals: laagdrempelig contact, beeldbellen, zelfmonitoring en naastenzorg. Dit hebben we gevonden in het CMS van Minddistrict, dat ons in staat stelt om onze eigen modules en interventies te creëren. Dat bieden maar heel weinig leveranciers.”

Gedragsverandering als basis

Albertje Breitsma, team lead implementatie specialisten Minddistrict, werkt bijna sinds het begin van Minddistrict bij het bedrijf. Ze heeft het platform zien wortelen in de GGZ, maar ook vertakkingen naar andere sectoren, zoals ziekenhuizen en revalidatie-instellingen, zien uitstrekken.

Het Minddistrict platform kan ook modules die ontwikkeld zijn door andere klanten in haar platform aanbieden, stelt Breitsma. “Als Minddistrict geloven we dat we niet altijd alles zelf moeten doen. Soms zijn onze klanten beter of verder in het ontwikkelen van specifieke modules omdat zij de inhoudelijke expertise hebben, bijvoorbeeld op basis van onderzoek wat zij hebben uitgevoerd. We hergebruiken dan kennis en hetgeen al bewezen effectief is. Het gaat er uiteindelijk om dat we de best mogelijke cliëntreis verzorgen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 4, die op 24 augustus verschijnt.