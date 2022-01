Revant voert ALS-app breder in

Revant medisch specialistische revalidatie liet in december 2020 weten dat het goede resultaten had behaald met een pilot voor ALS Thuismeten & Coachen. De pilot met de app begon in mei 2020 en werd begeleid vanuit het UMC Utrecht. Daar is de app ook ontwikkeld in samenwerking met onder andere ALS Centrum Nederland.

Positief over ALS-app

Zowel patiënten als zorgverleners van Revant waren na de pilot positief over de bruikbaarheid van de app. Patiënten vonden de ALS-app een geschikte manier van zorg op afstand en vinden het fijn dat een zorgverlener met ze mee kan kijken. De app is geschikt voor dagelijks gebruik en de meeste patiënten lukt het om er een gewoonte van te maken om de app te gebruiken. Ook zorgverleners waren over het algemeen tevreden over het zorgconcept en het platform van ALS Thuismeten & Coachen. De meesten geven aan dat de ALS-app goed te combineren is met andere vormen van zorg.

De pilot was onderdeel van het landelijke implementatieproject van ALS Thuismeten & Coachen. Het UMC Utrecht laat sinds het voorjaar van 2019 de 80 patiënten die bij het ziekenhuis onder behandeling zijn voor ALS, gebruik maken van de ALS-app die speciaal voor hen is gemaakt. Dat vertelde projectleider Anita Beelen in editie 1 van ICT&health, 2020. In heel Nederland hebben 1.500 mensen ALS of het daaraan verwante PSMA of PLS. Van deze groep krijgt meer dan 90 procent hun diagnose in het ALS Centrum in UMC Utrecht.

Middels de app en een begeleidende website is het mogelijk om meer regie over de eigen zorg te houden. Met een dagelijks contactmoment, een wekelijkse gewichtscontrole en een virtueel spreekuur ervaart de patiënt een betere zorg op maat. Na de goede ervaringen in het ALS Centrum (UMC Utrecht) volgde vanaf februari 2020 invoering in tien andere centra, zoals Rijndam.

Werking platform

In het ALS Thuismeten & Coachen platform monitort de patiënt hoe het met hem/haar gaat. Hij/zij vult dagelijks (of minder vaak) in hoe zij/hij zich voelt en of hij/zij problemen ervaart. Wekelijks registreert de patiënt zijn/haar gewicht. Maandelijks vult de patiënt een vragenlijst in over het lichamelijk functioneren.

De patiënt heeft ook de mogelijkheid om via het platform vragen te stellen aan de zorgcoach. Verder ontvangt de patiënt, wanneer dit relevant is, via het platform linkjes naar informatie over onderwerpen die voor de situatie relevant zijn.

Iedere week bekijken de zorgcoach en de revalidatiearts de metingen. Als er reden toe is, bijvoorbeeld omdat de patiënt een vraag heeft gesteld, neemt de zorgcoach via het platform of telefonisch contact met de patiënt op.