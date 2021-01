Rijndam wil koppeling fitnessapparatuur met EPD

De sportruimte van locatie Westersingel is volledig aangepast en opgeknapt, zodat de patiënten in een ‘mooie en stimulerende omgeving’ optimaal aan hun herstel kunnen werken. Daarnaast is een nieuw inspanningsfysiologie-lab ingericht waar de sportarts en medewerkers de patiënten kunnen testen om een op maat gemaakt trainingsschema op te stellen.

Koppeling met EPD

Technogym is momenteel bezig om samen met EPD-leverancier Chipsoft een koppeling met HiX – het elektronisch patiëntendossier van Rijndam – te kunnen maken. De revalidatie-instelling heeft afgelopen november HiX als nieuw EPD in gebruik genomen. Samen met het nieuwe EPD is ook een nieuwe versie van het Mijn Rijndam patiëntportaal ingevoerd.

Technogym was al leverancier van de bestaande fitnessapparatuur bij Rijndam, die er ruim 25 jaar heeft gestaan. De nieuwe krachtapparaten zijn uit de zogeheten Biocircuit-lijn. Hiermee kunnen de therapeuten de patiënten eenmalig inmeten, waarna de apparatuur met een test de ideale weerstand bepaalt.

Mocht een patiënt een mindere dag hebben, dan registreert de Biocircuit-apparatuur dat en wordt er eventueel ondersteuning geboden. Alle instellingen worden opgeslagen zodat de apparatuur zich de volgende keer automatisch instelt als de patiënt zich aanmeldt. Er zijn diverse mogelijkheden in trainingsprogramma’s en opbouw, afhankelijk van de patiënt en diagnose.

Veel gebruikt in medische centra

De cardioapparatuur komt uit de nieuwste Excite Live-lijn van Technogym. Deze serie is in 2020 op de markt gekomen. Rijndam is hiermee een van de eerste centra met deze hypermoderne apparaten. De apparatuur biedt onder meer mobiele connectiviteit. Technogym stelt dat zijn fitnessapparatuur wereldwijd in circa 12.000 medische centra gebruikt wordt.

Alle trainingsschema’s van patiënten van Rijndam die de Tecnogym-apparaten gebruiken, staan opgeslagen in de ‘Mywellness’ cloud, dat een veilige omgeving belooft te waarborgen. Zowel de therapeuten als de patiënten kunnen vanaf een werkplek of via een app de resultaten van de training volgen en op elk moment de training aanpassen.