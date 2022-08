Rijnstate breidt thuisbehandeling chemo uit

Begin mei 2021 gaven verpleegkundigen uit het mobiel medisch team van ‘[email protected]’ de eerste chemo thuisbehandeling aan patiënten met kanker. Daar ging een traject van zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. Daar waren oncologen, verpleegkundig specialisten, oncologie verpleegkundigen, afdelingshoofden en de poli-apotheker bij betrokken. Inmiddels zijn er al meer dan 500 behandelingen bij patiënten thuis uitgevoerd.

Thuisbehandeling chemo uitgebreid

Deze maand is Vidaza, een chemotherapie voor patiënten met een bepaalde vorm van leukemie of MDS (Myelodysplastisch syndroom), toegevoegd aan de lijst met medicatie die thuis toegediend kan worden. De werkwijze in de voorbereiding van de eerste thuistoediening is gelijk gebleven. Patiënten ontvangen de eerste Vidaza kuur altijd in het ziekenhuis. Als daaruit blijkt dat de patiënt geschikt is om ook thuis behandeld te worden, dan wordt daarmee gestart.

“Vidaza is een chemotherapie waarbij patiënten met een bepaalde vorm van leukemie of MDS per maand zeven dagen achter elkaar twee injecties krijgen. Zo’n behandeling duurt ongeveer een kwartier”, vertelt Bianca Vreven, senior oncologie verpleegkundige bij Rijnstate.

Het moge duidelijk zijn dat een behandeling thuis voor de patiënt veel voordelen heeft. Hij of zij hoeft namelijk niet meer elke maand, zeven dagen achtereen, voor een behandeling die amper een kwartier duurt, naar het ziekenhuis te reizen. Bovendien vinden veel patiënten een behandeling thuis een stuk prettiger. In hun eigen vertrouwde omgeving ervaren ze minder stress. Het zo”Deze patiënten zijn vaak kwetsbaar en vermoeid, dus het is heel fijn dat ze niet een hele week lang iedere dag naar het ziekenhuis hoeven komen”, aldus Bianca.

250 behandelingen per jaar

Het Rijnstate wil jaarlijks 250 Vidaza behandelingen naar de thuissituatie van patiënten verplaatsen, zo stelt het ziekenhuis. Het leveren van zorg zichter bij de patiënt is een van de drie pijlers van het programma ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek In het ziekenhuis als het moet, en thuis als het kan. Rijnstate werkt hierin nauw samen met zorgpartners in de regio. in