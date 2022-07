Rijnstate en Philips: overeenkomst echografie-apparatuur

Philips wil vooroplopen bij het ontwikkelen van oplossingen bij echografie. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie in combinatie met kennis over het menselijke domein. Doel: oplossingen creëren die zich aanpassen aan de behoeften en omgeving van de mens. Zo kan volgens Philips iedere gebruiker meer nauwkeurige en consistente resultaten verkrijgen.

“Ik ben erg blij dat we overeenstemming hebben bereikt,’’ zegt Hans Schoo, lid van de Raad van Bestuur van Rijnstate. “We willen de beste zorg blijven leveren voor iedereen die dat nodig heeft. Dat betekent dat je moet investeren in je apparatuur en vooral je mensen. Rijnstate is innovatief en wil voorop lopen in de zorg voor jou. Mooi dat het is gelukt.”

Mobiele echografie-apparatuur

De overeenkomst tussen Rijnstate betreft naast reguliere echografietoestellen ook ‘mobiele-toestellen’ die worden gebruikt op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en andere afdelingen waarbij onafhankelijk van de locatie een diagnose gesteld moet worden. Philips levert niet alleen apparatuur maar ook services en educatie om het gebruik van de apparatuur te ondersteunen en de workflow te verbeteren. Daarnaast wordt ook gekeken naar optimalisatie van het gebruik van de apparatuur. Door middel van slimme software wordt het mogelijk om diagnoses uit te voeren op afstand.

Om het diagnotisch vertrouwen van metingen en de workflowefficiëntie te vergroten heeft Philips twee nieuwe innovaties op het gebied van echocardiografie geïntroduceerd. De nieuwe EPIQ CVx- en Affiniti CVx-echografieplatforms bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid voor geautomatiseerde analyse met behulp van AI-gestuurde metingen en diagnose op afstand dankzij de implementatie van Collaboration Live.

Slimme software

“Samen met Rijnstate zijn we tot een bijzondere en uitgebreide overeenkomst gekomen om innovatieve echografie-apparatuur voor het ziekenhuis te leveren,” zegt Léon Kempeneers, Managing Director van Philips Benelux. “In deze samenwerking helpen we het ziekenhuis om het meeste uit hun appratuur te halen met service, educatie en slimme software. Ons doel is om het personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het gebruik van de nieuwe echosystemen ten bate van de patiënten.”