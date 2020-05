Rijnstate monitort ontslagen coronapatiënten op afstand

Doel is om op deze manier de (na)zorg voor coronapatiënten te verbeteren en de patiëntenstromen beter te managen. Het systeem moet ook bijdragen aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus en het weer opstarten van de niet-coronazorg.

De oplossing bestaat uit een systeem waarbinnen hard- en software met elkaar geïntegreerd zijn. Daardoor is het Rijnstate in staat beter samen te werken met de zorgorganisaties DrieGasthuizenGroep en Onze Huisartsen. Begin mei wordt gestart met het monitoren van corona-patiënten die na hun ontslag uit het ziekenhuis middels deze methode gemonitord zullen worden.

Slimme pleisters voor coronapatiënten

De metingen van de draagbare sensoren, die ook wel slimme pleisters genoemd worden, in combinatie met de COVID-19 vragenlijst moeten helpen bij de beoordeling of coronapatiënten (extra) zorg nodig hebben. Het betreft dan patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis vertoeven, maar thuis of bijvoorbeeld in de VVT-instelling Drie GasthuizenGroep.

De oplossing met de draagbare sensoren en vragenlijst die Rijstate gaat inzetten geeft de behandelend specialist binnen Rijnstate of de huisarts een completer beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. De sensoren van de slimme pleister meten de hartslag en ademhalingsfrequentie.

De meetresultaten en de resultaten van de geautomatiseerde vragenlijst worden vervolgens in een dashboard weergegeven. Zo krijgen de zorgverleners in het Rijnstate een compleet en actueel overzicht van de gezondheidssituatie van de patiënt en kunnen ze indien nodig actie ondernemen.

‘Stap richting de toekomst’

“Rijnstate ziet de mogelijkheid om samen met Onze Huisartsen en DrieGasthuizenGroep corona-patiënten op gecoördineerde wijze te volgen en een stap richting de toekomst te zetten. Het streven is een integrale aanpak voor het volledige zorgpad met screening, vroegdiagnostiek, monitoring in en buiten het ziekenhuis en zelfmanagement-oplossingen. We breiden hiermee onze bestaande strategische samenwerking met Philips uit om de kliniek van de toekomst te realiseren. Deze aanpak kan in ons gehele zorgproces ingepast worden en gaat ons nu helpen bij de zorg voor corona-patiënten en het herstarten van zorg”, aldus Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate.

“We gaan de komende tijd samen met Rijnstate en haar zorgpartners werken om de visie van het virtueel zorgcentrum te realiseren. We bouwen voort op onze succesvolle en bestaande strategische samenwerking om zowel het ziekenhuis als de regio klaar te maken voor de toekomst”, zegt Henk Valk, CEO Philips Benelux.

Het inzetten van slimme pleisters en sensoren voor het op afstand monitoren van patiënten is binnen het Rijnstate niet nieuw. Samen met Philips werd deze technologie eerder ook al getest.