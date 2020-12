Rijnstate, UT doen mee aan dRural: zorgregio van toekomst

In Nederland nemen vijf partijen deel aan dRural:

Rijnstate Arnhem.

De gemeente Lingewaard.

Stichting Welzijn Lingewaard.

Health Valley Netherlands.

Universiteit Twente (UT).

Het projectonderdeel voor de Nederlandse pilotregio heeft een budget van bijna 2,5 miljoen euro en loopt 3,5 jaar. Het project is gericht op ‘de zorgregio van de toekomst’ en de relatie met het (virtuele) ziekenhuis van de toekomst dat Rijnstate ontwikkelt. Alle zorgpartners in de regio, waaronder huisartsen, worden bij het project betrokken.

Digitale oplossingen voor zorg, preventie

“Als gemeente Lingewaard zijn we altijd bezig om de ondersteuning van onze kwetsbare inwoners nog beter te organiseren”, zegt Aart Slob, wethouder sociaal domein gemeente Lingewaard over de reden voor deelname. “Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Digitale oplossingen kunnen helpen bij preventie én zorg.” Marc Rinkes, manager Wetenschap en Kennis van Rijnstate, onderstreept dit: “Dit project biedt een kans om de zorgbehoefte achter de voordeur van de meest kwetsbaren op maat in te richten.”

De Universiteit Twente is als universiteit en kennisinstelling betrokken bij dRural. Het Department Hightech Business & Entrepreneurship van de UT participeert met een budget van 0,8 miljoen euro. Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis en Dr. Michel Ehrenhard zijn projectleiders van twee deelprojecten binnen het Europese project. Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis en dr. Ariane von Raesfeld Meijer zijn betrokken bij het in kaart brengen van stakeholders binnen de regionale ecosystemen en de ontwikkeling van business modellen. Dr. Michel Ehrenhard houdt zich bezig met de evaluatie van de pilots.

Gelderland-Midden pilotgebied dRural

Het project dRural is er in eerste instantie op gericht om een dienstennetwerk te bouwen voor meer landelijke gemeenschappen in vier Europese regio’s. Behalve Gelderland-Midden zijn dat Extremadura (Spanje), Jämtland Härjedalen (Zweden) en Dubrovnik-Neretva (Kroatië). Deze vier gebieden fungeren als pilotgebieden. Als de pilot succesvol is, worden er vergelijkbare samenwerkingsverbanden opgebouwd in andere Europese regio’s.

Bij het bouwen van digitale oplossingen worden ‘agile’ methodes gehanteerd. Eindgebruikers kunnen in elk regio een bijdrage leveren aan het maken en valideren van de oplossing. Deze benadering houdt rekening met zaken als ethiek, privacy en gegevensbescherming. Vervolgens worden mogelijke oplossingen in de regio’s naar behoefte opgezet samen met lokale aanbieders.

Meer vitaliteit door preventie

Tegelijk zet elke regio een samenwerkingsverband van relevante partijen rond de dRural-oplossing op. Dit gebeurt door de huidige problemen en de belangrijkste stakeholders in kaart te brengen. Dit project biedt mogelijkheden voor ondernemers, omdat kleine en nieuwe spelers mee mogen doen met de aanbesteding. Zo moet er een community of care ontstaan om door preventie de vitaliteit van de inwoners in de regio te verbeteren (zoals stressvermindering en aanpak obesitas bij kinderen). De community vormt een keten van zorgaanbod op maat in de zorgregio van de toekomst.