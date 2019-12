Rijnstate verkoopt locatie Velp vanwege digitalisering

In 2020 bekijkt Rijnstate op welke locatie ze de zorg gaat aanbieden die momenteel in Rijnstate Velp zit. Daarin staan de poliklinieken in Velp niet alleen. Voor alle poliklinieken, laboratoria en planbare zorg wordt bekeken op welke locatie deze het beste kunnen zitten in de toekomst: in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar of de nieuw te bouwen locatie in Elst, waarvoor een intentieovereenkomst is getekend met de Gemeente Overbetuwe. In de toekomst krijgt Rijnstate Velp waarschijnlijk een woon- en/of woonzorgfunctie.

De komende drie jaar verandert er voor patiënten nog niets. Rijnstate huurt tot eind 2022 het gebouw van de koper, de Lairessegroep. Dat betekent dat de poliklinieken Oogheelkunde en Dermatologie en het Rijnstate Pijncentrum, Slaapcentrum en Vitalys nog drie jaar in Rijnstate Velp blijven. Rijnstate Velp blijft dus een volwaardige poliklinische locatie tot eind 2022. Behalve de poliklinieken van Rijnstate zitten er in Velp momenteel ook diverse externe zorg- en zorggerelateerde partijen, die in . overleg naar een andere locatie uitkijken.

In de toekomst wordt het pand in Velp waarschijnlijk geschikt gemaakt voor een woonfunctie. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Dat uitgangspunt is al met de gemeenteraad besproken. Onderzocht wordt of ook op andere percelen in de nabije omgeving van het ziekenhuis woningbouw mogelijk is. Met de eigenaars van deze percelen is de gemeente Rheden in gesprek om tot een gezamenlijke visie op het gebied te komen. Op dit moment ligt er nog geen plan. Wel wil de gemeente op 28 november in gesprek met omwonenden om input te krijgen voor de ontwikkeling van woningbouw op deze plek.

‘Ziekenhuis van de toekomst’

De herverdeling van zorg past in de ambitie van Rijnstate om de locaties zo optimaal mogelijk in te richten. Dat wil zeggen de juiste zorg van hoge kwaliteit op de juiste plek door de juiste zorgverleners. Afgelopen zomer toonde Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport zich enthousiast over de ontwikkeling van Rijnstate als ‘Ziekenhuis van de Toekomst’.

Bruins bracht dinsdag 9 juli een bezoek aan het ziekenhuis in Arnhem. “Ik ben onder de indruk van de inzet van Rijnstate op het gebied van e-health initiatieven, apothekersbereiding en de arbeidsmarktaanpak voor verpleegkundigen”, liet de minister na afloop van het bezoek weten.