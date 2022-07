Rijnstate vernieuwt EPD ter voorbereiding op ‘digitale toekomst’

In september 2019 heeft Rijnstate haar eerste digitale strategie gepubliceerd. Deze strategie gaf perspectief voor toekomstige zorg op lange(re) termijn (die in veel gevallen gebaseerd is op digitale ontwikkelingen). Invloeden zoals van de coronacrisis op het digitale landschap brachten het ziekenhuis ertoe een update te formuleren, met een focus op versnelling van noodzakelijke innovaties en het ‘vergroten van de executiekracht’.

Vernieuwd EPD onderdeel digitale strategie

De vernieuwing van het EPD valt binnen het eerste van drie sporen die de strategie hanteert: continuïteit en doorontwikkeling (de IT op orde en verbetering digitale vaardigheden). Spoor 2 (optimalisatie betreft het efficiënter maken van bestaande zorgprocessen en spoor 3 (transformatie) gaat over echte zorgvernieuwing om de zorg op langere termijn hanteerbaar en betaalbaar te houden.

Het afgelopen halfjaar is de upgrade van het EPD tot in detail voorbereid door de zorg- en digitale experts van Rijnstate in samenwerking met leverancier ChipSoft. Volgens Rijnstate is de vernieuwing van het EPD nodig om ‘optimaal voorbereid te zijn’ op de digitale toekomst. De overstap naar HiX 6.3 maakt het mogelijk om voorop te blijven lopen en zorg nog efficiënter in te richten. Dit betekent echter dat zorgverleners op 14 juli vanaf 17.00 uur tot en met 15 juli 9.00 uur niet in het EPD werken, maar tijdelijk met pen en papier.

Voor patiënten is behalve het gebruik van Mijn Rijnstate ook een digitaal consult met een behandelaar tijdelijk niet mogelijk. Zaterdag 16 juli is het portaal weer toegankelijk. Het vernieuwde patiëntportaal krijgt een iets andere look, maar werkt nog steeds op de vertrouwde manier.

Praktische stappen Rijnstate

In ICT&health 4 staat een interview met Pauline Busscher, anesthesioloog intensivist en CMIO van Rijnstate, en CIO Mark van der Velden. Beiden zijn medeauteurs van de eerste digitale strategie van Rijnstate en de update uit 2021. Zij vertellen onder meer over de noodzaak om digitalisering met een aparte strategie op de agenda te zetten en welke praktische stappen al gerealiseerd zijn.

“In de update van de digitale strategie is er niet echt sprake van een nieuwe manier van denken”, stelt Van der Velden in het interview. “Wel nieuw is het besef dat naarmate spoor 1 en 2 beter op de kaart komen te staan, verschuift de focus van de technologie op de veranderkundige component. Dat moet zowel in de strategie zelf terugkomen als in de manier waarop je dat organiseert, vorm geeft en verder gaat.”

Lees het hele interview in ICT&health 4, die op 26 augustus verschijnt.