Rijnstate zet Senior digicoaches in om digitale vaardigheden te verbeteren

De afdeling Cardiologie gaat hierbij volgens het ziekenhuis een stap verder door de inzet van senior digicoaches. Zo’n senior digicoach ondersteunt de digicoaches op de afdeling. Sharon Peppelman is senior verpleegkundige op de afdeling Eerste Hart Hulp en de Hartbewaking en opgeleid tot senior digicoach. “Ik sta ongeveer 50 procent van mijn tijd aan het bed en ben voor 50 procent bezig met seniortaken”, vertelt Peppelman. “Daaronder valt nu ook de taak van senior digicoach.”

Korte lijnen

De vragen en opmerkingen die senior digicoaches krijgen, komen vanuit de digicoaches en niet de medewerkers, benadrukt Peppelman. “Wij benaderen vervolgens andere disciplines om ons hierbij te helpen, zodat alles centraal wordt geregeld. De lijntjes zijn korter en de drempel is minder hoog. Dat maakt het werken voor iedereen op de afdeling eenvoudiger.”

Hoe het project bij de afdeling Cardiologie van Rijnstate in de praktijk werkt, moet later blijken, stelt Peppelman. “We zitten nog midden in de opstart. Collega’s moeten eerst nog het belang en de voordelen van een digicoach inzien. Sommige veranderingen zijn in het begin moeilijk, maar je moet ze ook de tijd geven. Als eenmaal blijkt dat het digitaal werken er eenvoudiger door wordt, worden mensen vanzelf enthousiast.”

Focus op digitale vaardigheden

De zorgsector (cure & care) is de afgelopen jaren steeds meer focus gaan leggen op de digitale vaardigheden van werknemers. Voorbeelden zijn de omgang met een tablet of smartphone om informatie in te voeren of op te zoeken, het opstellen van een e-mail of het gebruik van een slimme pleister bij een patiënt.

Sinds maart 2020 heeft de coronacrisis de digitale transformatie van de sector versneld, met name op het gebied van consulten (videobellen) of monitoring op afstand. Verder neemt het gebruik van communicatie-apps (zoals BeterDichtbij) voor onder meer het laagdrempelig stellen van vragen) toe, evenals e-health toepassingen voor bijvoorbeeld revalidatie thuis.

Subsidie digicoaches

Om digitale vaardigheden zorgbreed te verbeteren, is er ook een Coalitie digivaardig in de zorg opgericht, die zorgaanbieders moet helpen om gestructureerd digitale vaardigheden te verbeteren. Daarnaast is er de afgelopen jaren een reeks subsidierondes geweest waarbij vouchers verstrekt werden die zorgaanbieders kunnen gebruiken om digicoaches in te zetten.