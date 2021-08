Rijnstate zet sociale robot James op proef in

Er kunnen allerlei apps op de robot worden gezet, zoals Spotify, Youtube en luisterboeken. Verder kan de robot geprogrammeerd worden om speciale taken uit te voeren. Zo heeft de afdeling Geriatrie regelmatig te maken met ‘dwalende patiënten’. James kan in dat geval de patiënt helpen door te vragen hem terug naar de afdeling te volgen. Is de patiënt bijvoorbeeld geïnteresseerd in sport, dan kan James ook vragen om mee te gaan naar een televisie waar hij/zij sport kan kijken.

Robot maakt verschil

“Er is heel veel mogelijk”, zegt Jerry de Haan-Stolte, teamleider Facilitair Bedrijf van Rijnstate. “Wij hebben nauw overleg met de afdelingen waar James gaat helpen en kunnen bij het programmeren voor maatwerk zorgen. Het aanbod voor kinderen is natuurlijk iets anders dan voor ouderen, hoewel er ook interessante overeenkomsten kunnen zijn voor enkele toepassingen. Binnen Rijnstate zetten we robotica in daar waar de technologie écht een verschil maakt. We onderzoeken deze zomer of dat met een humanoide robot, zoals James, op deze afdelingen het geval is. We zijn erg benieuwd naar de onderzoeksresultaten.”

Op de kinderafdeling brengt de robot kinderen naar hun kamer (“Kom, hier mag je chillen en slapen”) en zorgt James voor afleiding in de vorm van filmpjes en muziek. “Vernevelen, het inhaleren van medicatie met een kapje op de neus, vinden kinderen niet altijd even prettig”, vertelt Sigrid Bouma, hoofd zorgteam Kindergeneeskunde. “De robot zou kinderen hierbij op een speelse manier kunnen helpen en motiveren waardoor ze deze handeling mogelijk langer volhouden.”

Op de afdeling Geriatrie wordt James onder meer ingezet ter afleiding en ontspanning van patiënten, bijvoorbeeld als aanvulling op en ondersteuning bij activiteitenbegeleiding. Miriam van Ditshuizen, hoofd Geriatrie, vertelt hierover: “We kunnen James programmeren om bijvoorbeeld muziek van vroeger af te spelen of een verhaal voor te lezen wanneer een oefening is gedaan of een activiteit is uitgevoerd. Daarmee stimuleren we onze patiënten in meerdere opzichten op een leuke, ongedwongen manier.”

Evaluatie na proef

Of de inzet van James een succes wordt, zal blijken uit de evaluatie. Gedurende de maanden augustus en september wordt patiënten, ouders/verzorgers, bezoekers en medewerkers gevraagd hun ervaringen te delen. Dit zal gebeuren via geanonimiseerde vragenlijsten.

Robots worden steeds veelvuldiger ingezet in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat gebeurt voornamelijk voor chirurgische (zoals robot-geassisteerde operaties) en sociale doeleinden (robots als gezelschap). Verder worden robots in allerlei vormen ingezet voor bijvoorbeeld desinfectie met UV-licht en transport.