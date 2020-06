Rijnstate Zorgapp nu ook voor patiënten met hartfalen

Met behulp van de Zorgapp kunnen patiënten en hun naasten geïnformeerd worden over hartfalen. Maar de app biedt ook informatie over de onderzoeken en behandelingen die nodig kunnen zijn om hartfalen te diagnosticeren en behandelen.

Voor patiënten bevat de app naast relevante informatie ook meldingen als ondersteuning voor wat hij of zij zelf kan doen om hartfalen zo stabiel mogelijk te houden. Om al de informatie binnen de app zo begrijpelijk mogelijk over te brengen wordt naast de tekstuele uitleg ook gebruik gemaakt van animaties en video’s.

Zeven behandeltrajecten in Zorgapp

Met de livegang van de Zorgapp hartfalen telt het Rijnstate nu in totaal zeven behandeltrajecten die middels een Zorgapp ondersteund worden. De andere zes zijn:

Borstkanker

COPD

Crohn & Colitis

Hartkatheterisatie

Totale heupvervanging

Totale knievervanging

In de (nabije) toekomst verwacht het Rijnstate dat er nog meer behandelingen aan de Zorgapp toegevoegd gaan worden.

Installatie en gebruik

De Zorgapp’s van Rijnstate zijn gratis te downloaden vanuit de App Store (iPhone/iPad) of Google Play Store (Android). Na installatie kan na het openen van de app via het specialisme menu de betreffende behandeling gekozen worden. In dit geval gaat de patiënt naar het specialisme ‘Cardiologie’ en kiest daar voor ‘Hartfalen’.

Na het invullen van de datum van de eerstvolgende afspraak, of als die nog niet vaststaat de datum van de diagnose, en het accepteren van de algemene voorwaarden volgt een korte uitleg over het gebruik en de werking van de app. Daarna is de Zorgapp gereed voor gebruik. Er is ook een online simulator van de app beschikbaar om een indruk te krijgen van de mogelijkheden.

Rijnstate timmert al geruime tijd flink aan de weg als het gaat om digitalisering van de zorg en het bieden van digitale (online) tools voor patiënten. Vorig jaar werd de digitale strategie van het ziekenhuis nog geprezen door toenmalig minister van VWS Bruno Bruins.