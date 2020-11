Rioolwatermetingen coronadashboard verder verfijnd

Het coronadashboard is continu onderhevig aan verbetering en verfijning van de data die getoond wordt. Met de meest recente update is behalve de verfijning van de metingen van de rioolwatercijfers ook de informatie over de leeftijdsopbouw van positief geteste personen uitgebreid en verfijnd.

Het RIVM en de waterschappen zijn in augustus gestart met de rioolwatermetingen. Mensen die besmet zijn met het coronavirus scheiden via de ontlasting virusdeeltjes uit. Door de concentratie daarvan in het rioolwater te meten kan per regio bepaald worden hoe het coronavirus zich verspreidt en of die verspreiding groeit, dan wel afneemt.

Beter inzicht via coronadashboard

Aanvankelijk werd de aanwezigheid van virusdeeltjes in het rioolwater, verzameld op meer dan 300 locaties, weergegeven per milliliter rioolwater. Vanaf nu worden die gegevens omgerekend naar het aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Nieuw is ook het feit dat het coronadashboard nu ook de ontwikkeling van het aantal positieve coronatests per veiligheidsregio, in tijd, toont. Deze aanpassing is belangrijk omdat er nu veel meer getest wordt. Het absolute aantal positieve testuitslagen geven daardoor minder houvast.

De rioolwatermetingen worden op steeds meer locaties meerdere keren per week uitgevoerd. Daarbij komt dat de metingen ook gecorrigeerd worden voor de hoeveelheid neerslag. De metingen worden nu dagelijks op het dashboard bijgewerkt. Daardoor kan voor een specifieke locatie sneller duidelijk worden hoe het virus zich ontwikkeld. Een andere verbetering is het feit dat de cijfers van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s nu met elkaar te vergeleken kunnen worden.

Op het coronadashboard worden sinds begin juli belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland weergegeven. Behalve de rioolwatercijfers toont het dashboard ook het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Deze combinatie van actuele gegevens versnelt het opsporen en bestrijden van het virus.