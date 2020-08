Risico op besmetting door smartphone of tablet

Inmiddels worden smartphones en tablet door vrijwel al het ziekenhuispersoneel, 98 procent, tijdens de dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Onlangs onderzocht een researchgroep van de University of South Wales de smartphones van 250 ziekenhuismedewerkers en 191 andere onderzoeksdeelnemers. Van alle smartphone bleek maar liefst 99,2 procent te zijn verontreinigd met pathogenen, met een verhoogde kans op besmetting tot gevolg.

Dit betekent dat deze smartphones en tablets een serieus besmettingsrisico met zich mee kunnen brengen met verstrekkende gevolgen voor de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers. Een onderzoek, uitgevoerd door dr. Udo Jendrysiak, toont niet allen de gevaren en risico’s van besmetting via een mobiel device aan, maar laat ook zien wat je moet doen om die toestellen vrij van microben te houden.

Besmetting door mobiele apparaten

Smartphones en tablets zijn apparaten met een droog oppervlak. Daarop kunnen coronavirussen enkele uren tot zelfs enkele dagen overleven. Het moge duidelijk zijn dat dit, zeker gezien het continue gebruik van smartphones en tablets binnen de zorgsector, een veel te hoog besmettingsrisico met zich meebrengt. Regelmatig ontsmetten is dus een must. Uit ander onderzoek bleek dat ontsmettingsmiddelen op basis van ethanol, waterstofperoxide of natriumhypochloriet doeltreffend zijn tegen coronavirussen.

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek van dr. Jendrysiak zijn samengevat in een whitepaper van Ascom. Daarin wordt beschreven hoe iedereen op een veilige manier kan blijven profiteren van de voordelen van mobiele devices en smartphones in een klinische omgeving.

De onderzoekers adviseren zorgmedewerkers hun smartphone of tablet telkens als zij hun handen wassen of ontsmetten ook meteen te reinigen en ontsmetten. Daarom is het verstandig ervoor te zorgen dat kant-en-klare ontsmettingsproducten voor mobiele devices beschikbaar zijn op plekken waar handen gewassen en ontsmet worden. Ontsmetten van een toestel door middel van UV-licht is mogelijk, maar niet verstandig. Sommige kunstoffen kunnen daardoor aangetast worden waardoor ze bros en gevoelig voor defecten worden.

Aanbevelingen voor ontsmetting

Gebruik alleen professionele devices

Volg eventuele reinigingsinstructies van de fabrikant nauwgezet op

Was uw handen voor- en nadat u een device ontsmet

Reinig het device grondig voor het ontsmetten

Spuit geen ontsmettingsmiddel op devices of in oplaadpoorten, etc. Veeg het device in plaats daarvan schoon met desinfecterende wegwerpdoekjes

Vergeet niet bevestigingsclips e.d. te ontsmetten

Gebruik een wattenstaafje om voorzichtig oplaadpoorten en andere openingen te reinigen. Zorg dat u eventuele pluizen verwijdert

Inmiddels hebben veel ziekenhuizen al een hygiëneprotocol voor mobiele devices opgesteld. Daarin wordt bepaald hoe mobiele apparaten zoals smartphones en tablets na gebruik moeten worden schoongeveegd en ontsmet. In kleedruimten of op verpleegposten zijn soms speciale opbergcontainers voor de apparaten of lockers geplaatst. Allemaal maatregelen om het risico op besmetting via een mobiel apparaat zo veel mogelijk te beperken.