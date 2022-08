Rivas doorloopt als allereerste audit VIPP5

Vincent van den Berg, innovatieconsultant van ChipSoft vindt het mooi dat Rivas de eerste was met de livegang van VIPP5 en nu dus óók met het behalen van de audit. Hij vertelt op de website van Chipsoft: “Waar de Patiëntenfederatie behoefte aan heeft, zijn zorginstellingen die de nek uitsteken, pionieren en leiderschap tonen. Ook als een ontwikkeling nog spannend en onzeker is. We moeten niet teveel voor de patiënten denken, maar het recht op eigen data serieus nemen. Wat de patiënt eraan heeft, gaan we met elkaar in de praktijk ontdekken.”

Programma VIPP5 & deadlines

Het programma VIPP 5 loopt nog tot 1 juli 2023. Het is sinds begin 2020 de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. De belangrijkste uitgangspunten van VIPP5 is de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) van burgers. Brancheorganisaties NFU, NVZ en ZKN werken samen op om deelnemers te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5-doelstellingen.

Stappenplan en technische audit

Bij VIPP5 module 1 is er een stappenplan dat start met het inrichten van de organisatie. Daarna wordt vastgesteld welke informatie een organisatie precies gaat delen en volgt aansluiting bij MedMij. Vervolgens moet de werkwijze in orde zijn en breed gecommuniceerd worden. Technisch moet de realisatie van module 1 op 30 september 2022 gerealiseerd zijn en dat wordt dus met een audit gecheckt. De deadline voor het aantonen van het PGO-gebruik (5 procent van de patiënten in dertig dagen) is daarentegen uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2023. Die 5%-norm zorgt namelijk nog voor hoofdbrekens bij zorgorganisaties, die de extra tijd goed kunnen gebruiken.

Praktische tips voor audit

Frank van Oosterhout geeft graag een paar pragmatische tips aan andere organisaties, die straks de audit gaan doorlopen. “Zodra je zover bent dat je als zorginstelling ICT-technisch gaat testen, doe dat dan met één PGO dat bereid is mee te werken en openstaat voor communicatie en feedback. Wanneer je met meerdere PGO’s tegelijk test, verlies je namelijk focus. Een ander inzicht dat ik graag deel, is dat je module 2 van deze VIPP-regeling ook met andere ogen kunt bekijken. Als je er namelijk voor zorgt dat patiënten hun beantwoorde vragenlijsten als PDF in de PGO kunnen terugzien – nodig voor module 2 – kun je dit ook gebruiken in de strategie om de minimumeis van 5% adoptie te behalen.”

Geschikt PGO vinden

De grootste uitdaging in het hele proces vond Van Oosterhout om een geschikt PGO te vinden om daadwerkelijk mee te testen. Het betreffende PGO moest MedMIj-gekwalificeerd zijn, bereid zijn om mee te werken én een testomgeving hebben. Zo’n PGO was niet zo maar beschikbaar, maar toen het eenmaal gevonden was verliep het hele proces voorspoedig.

Hij wijst ook graag op het belangrijke onderdeel authenticatie dat uiteindelijk een harde noot bleek om te kraken. “Hoewel dit hetzelfde type authenticatie betrof als van het portaal van Rivas. Het is de kunst om niet tegen onverwachte dingen aan te lopen die de veiligheid van het inloggen met de PGO in gevaar brengen. Het bleek bijvoorbeeld dat je via het ‘zij-portaaltje’ van ZorgDomein ook kon inloggen, waarmee DigiD werd omzeild. Daar had niemand aan gedacht. Daar is toen rap een softwareaanpassing voor gemaakt. Bij zo’n bevinding ligt het testwerk dan een tijd stil tot de software met de volgende ‘hot fix’ beschikbaar is.”

Geoliede samenwerking

Rivas is doorgaans snel met nieuwe ICT. Daardoor was er een mooie voorsprong bij het ontsluiten van gegevens uit HiX naar de PGO’s en kon VIPP5 technisch snel worden geïmplementeerd, waardoor ook de audit tijdig plaats kon vinden. Ook de zorgmedewerkers deden een flinke duit in het zakje door kritisch mee te kijken en door processen aan te passen. Tevredenheid is er ook over de inzet van de ICT-afdeling en de samenwerking met ChipSoft dat hier met een ‘dedicated team’ aan heeft meegewerkt. Van Oosterhout: “De consultants anticipeerden snel en wisten intern tijdig de juiste ontwikkelaars in te schakelen. Dat zorgde voor een soepele inrichting van HiX.”

Na de audit…

De volgende stap die Rivas gaat zetten in het kader van module 1 VIPP5 is vooral gericht op het realiseren van de 5%-gebruikersnorm. Om dit te bereiken wordt een communicatiecampagne ingezet, worden specifieke doelgroepen gestimuleerd om aan een PGO deel te nemen en wordt medewerkers gevraagd om zich te verdiepen in PGO’s door zelf ook eens in te loggen. Bij het uitwerken van de communicatiestrategie wordt regionaal samengewerkt met het Albert Schweitzer ziekenhuis en met de huisartsenorganisaties van Gorinchem en Drechtsteden.