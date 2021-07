Rivierenland biedt zorgverleners via app toegang tot EPD

Ziekenhuis Rivierenland stelt volop bezig met digitale innovaties om de zorg en dienstverlening steeds verder te verbeteren. Onder de noemer ‘e-noveren’ worden regelmatig nieuwe ICT-toepassingen doorgevoerd. De app die toegang biedt tot informatie in het EPD is het meest recente wapenfeit.

App geeft laagdrempelig toegang

Stephan Levering, voorzitter van de medische staf, stelt blij te zijn met de nieuwe mogelijkheid die zorgverleners ondersteunt in hun werk. “De app geeft de specialist laagdrempelig toegang tot het dossier van de patiënt, zodat hij onder andere afspraken en opnames kan bekijken en medische verslaglegging kan inzien. Het is geen volledige vervanging van de versie op de computer. Maar de app kan in bepaalde situaties helpen om snel informatie over de patiënt te verkrijgen.”

Ook uitslagen van onderzoek en voorgeschreven medicatie zijn in de app te raadplegen. Zorgverleners kunnen daarnaast onderzoeken aanvragen via de app en foto’s toevoegen. De HiX Mobile-app is van ChipSoft en hangt samen met HiX, het EPD dat Ziekenhuis Rivierenland sinds eind 2019 gebruikt.

EPD als geïntegreerde oplossing

Met dit EPD verving het ziekenhuis elf deelsystemen door één geïntegreerde oplossing. Hiermee zette het ziekenhuis naar eigen zeggen in op meer efficiëntie, veiligheid en een nog betere samenwerking met patiënten en andere zorgaanbieders. Ook nieuw was destijds de komst van MijnZR, het patiëntenportaal. Daarin konden patiënten medische gegevens bekijken zoals een overzicht van afspraken, uitslagen en brieven. Ook konden patiënten communiceren met hun arts, een afspraak wijzigen of herhaalmedicatie aanvragen.

Het patientenportaal van Rivierenland maakte in 2020 deel uit van actiebegeleidend onderzoek Toegankelijke Patiëntomgevingen van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. De organisatie volgde tijdens dit onderzoek hoe drie ziekenhuizen hun patiëntportalen geschikt proberen te maken voor alle gebruikers. Naast Rivierenland waren dit het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het UMC Utrecht.