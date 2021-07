Robot-arm van ‘nagellak’ Tijn met succes in gebruik genomen

Eind vorig jaar ontving het Princes Máxima Centrum van Stichting Semmy de robot-arm waarvan de aanschaf mogelijk gemaakt werd dankzij de wereldberoemde Serious Request actie van ‘nagellak’ Tijn, in december 2017. De robot-arm is in juni voor het eerst, en met succes, ingezet tijdens de eerste operaties bij kinderen met hersenstamkanker.