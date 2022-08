Robot met kunsthuid zweet op commando  

Het team van Danging Liu, universitair docent verbonden aan het ICMS-instituut, ontwikkelde al eerder een gelijkmatig zwetende kunsthuid. Nu heeft het team dus een novum met uitgekiende kunsthuid die niet per se gelijkmatig zweet, maar zweet waar en wanneer de onderzoekers het willen. Dit staat vermeldt in hun artikel in Angewandte Chemie. Ze leggen uit hoe ze erin slaagden om als eerste team ter wereld nauwkeurig te bepalen waar, wanneer en hoeveel een kunsthuid zweet en ook waar de vloeistof zich verzamelt.

Zwetende robots

Zwetende robots zijn op zich geen novum. Al in 2016 koelt Kegoro, een humanoïde robot van de Japanse University of Tokyo, zichzelf af door te zweten. De robot zweet gedestilleerd water uit zijn gesinterde aluminiumskelet (frame), waardoor de vele motoren van de robot afkoelen. Hoewel niet zo effectief als actieve koeling, neemt systeem veel minder ruimte in. Deze robot had echter geen huid, het gelijkmatig zweten was puur en alleen voor de koeling ontwikkeld.

Twee doorbraken zwetende kunsthuid

Het multidisciplinaire team van Danqing Liu richt zich in tegenstelling tot het voorbeeld uit 2016 echter expliciet in op zwetende kunsthuid. Hun onderzoek pas naadloos bij de steeds snellere ontwikkeling van sociale robotica ofwel de opmars van machines met menselijke trekjes. Bij een eerdere doorbraak van het team, twee jaar geleden, bleek dat een kunsthuid die op commando kan zweten tal van praktische toepassingen kan hebben.

Een gelijkmatig zwetende kunsthuid kan helpen om het oppervlak van robots te koelen. In sociale toepassingen kan het helpen om de robot zo menselijk mogelijk te maken, inclusief zweten. Maar ook zwetende huid zonder robot kan zo zijn voordelen hebben, denk aan speciale verbanden die gecontroleerde medicijnen kunnen afgeven op de menselijke huid of op een brandwond. Dankzij het nieuwe onderzoek is het nu dus ook mogelijk om een robot op commando te laten zweten op elk moment dat dit gewenst is. Ook kan deze unieke kunsthuid eventueel ingezet worden voor gecontroleerde afgifte van medicatie.

Menselijke huid imiteren

Het zweten ofwel het vrijkomen van vocht wordt gestimuleerd door UV-licht, staat op de website van Technische Universiteit Eindhoven te lezen. ‘Door vervolgens spanning op het onderliggende elektriciteitsnet aan te brengen, verzamelt de vloeistof zich op de gewenste plaatsen. Door slim ontwerp van het rooster is dit volledig te controleren en ontstaat er een heel natuurlijk zweetpatroon. Ten slotte wordt de vloeistof via de poriën in de huid weer opgenomen, wanneer de elektriciteit en het UV-licht worden uitgeschakeld.’



Zeker is dat deze experimenten met kunsthuid het mogelijk maken om het functioneren en het zweten van de menselijke huid steeds beter te imiteren.