Robot uitleendienst voor zorgorganisaties Salland

Bij de robot uitleendienst kunnen medewerkers van aangesloten zorgorganisaties, hun cliënten en diens mantelzorgers terecht. Geïnteresseerden kunnen voor het lenen van een robot terecht bij de Parabool in Schalkhaar. Dit is de locatie waar Leen je Robot op Maat gevestigd is. Na reservering kan de betreffende robot of andere borgtechnologie daar opgehaald worden.

Het aanbod van zorgtechnologieën is al groot en dat zal de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Zo besloot zorgorganisatie Thebe eerder deze maand om de zorgrobot Tessa op grote schaal in te zetten in de wijkverpleging. Uit een eerder onderzoek, uitgevoerd door onePoll in opdracht van reichelt elektronik, kwam al naar voren dat meer dan de helft van de Nederlanders zich de inzet van robots in de zorgsector goed kan voorstellen.

Onderzoek robot uitleendienst

Hoe bepaal je welke technologie voor jou geschikt is zonder telkens te moeten investeren in technologie die achteraf toch niet de juiste blijkt te zijn. Leen je Robot op Maat voorziet in de behoefte van zorgorganisaties en hun cliënten om een robot op een eenvoudige manier te kunnen uitproberen.

Het idee voor de uitleendienst voor robots is voortgekomen uit een onderzoek dat in 2019 onder 500 zorgmedewerkers door Hogeschool Saxion in samenwerking met Technologie voor Warme Zorg uitgevoerd is. De onderzoekers wilden daarmee achterhalen hoe zorgmedewerkers tegenover technologie staan en wat zij nodig hebben om dit beter in te kunnen zetten. Een vervolgonderzoek wees uit dat een uitleendienst één van de middelen is om laagdrempelig kennis te maken met zorgtechnologie.

De uitleendienst is beschikbaar voor medewerkers van de aangesloten zorgorganisaties, hun cliënten en diens mantelzorgers. Op dit moment zijn dat twaalf Sallandse zorgorganisaties die aan een sterk zorgnetwerk in Salland werken, te weten Zorggroep Solis, De Parabool, Carinova, Ludgerus, Ontzorgd Wonen, Dimence, Zorggroep Apeldoorn, Sensire, Humanitas, ‘t Dijkhuis en ZGR.