Robot ‘verpleger’ Nao aan de slag op afdeling Geriatrie

Nao is gestart op de Geriatrische Trauma Unit van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Later is het de bedoeling dat hij ook ingezet zal worden op andere afdelingen. De robot is het resultaat van een samenwerking tussen het Reinier de Graaf ziekenhuis, RoboValley en de Rabobank.

Afgestemd op patiëntbehoefte

De afgelopen vier maanden is de robot door patiënten en zorgverleners in het ziekenhuis getest. Onder begeleiding van programmeurs van startup Interactive Robotics is Nao afgestemd op de behoefte van ouderen. Hij is voorgeprogrammeerd om patiënten in groepsverband op interactieve manier te vermaken met spel, zang en dans. Nao kan bijvoorbeeld Oud Hollandse liedjes zingen en taalspelletjes spelen.

De programmeertaal is zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk gemaakt dat medewerkers van het ziekenhuis de robot zelf kunnen programmeren en aanpassen op de wensen en interesses van patiënten.

Positief effect robot Nao

“We proberen onze patiënten op allerlei manieren in beweging te krijgen en hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Mede dankzij de steun van de Rabobank kunnen we hier ook deze robot voor inzetten. Zo ontlasten we onze medewerkers en patiënten vinden het erg leuk om mee te doen.” Dat zegt Carina Hilders, directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis, die onder de indruk is van het positieve effect dat de robot heeft op kwetsbare ouderen.

“Tijdens gesprekken met Reinier de Graaf kwam naar voren dat er veel innovatie plaatsvindt voor de patiënt, maar dat er ook veel behoefte is aan innovaties die het verzorgend personeel helpen en ondersteunen. We zien dit als een oproep voor andere innovatieve ondernemers om na te denken hoe het verzorgend personeel kan worden ontlast, zodat er meer tijd is voor zorg van de patiënt”, aldus Tjerk-Martijn Mulder, directievoorzitter van de Rabobank.

Robots in de zorg

Het CBS berekende onlangs dat in 2018 pas 1 procent van de zorginstellingen gebruik maakten van robotica. En dan met name ter ondersteuning van chirurgie en op sociaal gebied. De ervaringen met robots in ziekenhuizen zijn doorgaans zeer positief, zoals het AMC onlangs ook nog meldde.