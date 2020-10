Robot voor de nieuwe UMCG apotheek

Op de oude locatie van de apotheek waren zes balies om patiënten te helpen. Daardoor kon de wachttijd in drukke tijden flink oplopen. De nieuwe apotheek heef elf balies. Die zijn op dit moment nog niet allemaal in gebruik. “We zijn extra personeel aan het werven en het inwerken kost tijd want dit werk is complex”, aldus apotheker Trea Keizer. Toch verwacht de apotheker dat de wachttijden toch al korter zullen zijn, dankzij de nieuwe robot.

Robot doet het ‘magazijnwerk’

In het verleden moesten de assistenten, na het invoeren van een recept, de medicijnen zelf pakken. De tijd die dat kostte zorgde voor langere wachttijden voor patiënten. Dat ‘magazijnwerk’ wordt op de nieuwe locatie overgenomen door een robot. De assistenten typen een recept in. Vervolgens pakt de robot de medicijnen, plakt de etiketten op de doosjes en geeft de medicatie af bij de juiste balie.

Eerder dit jaar nam het Radboudumc een andere zogenoemde apothekersrobot in gebruik. Na een leertraject van twee jaar wordt de robot daar ingezet om een deel van het fysiek belastende werk van de medewerkers over te nemen. Zoals het klaarmaken voor gebruik van de zogenoemde elastomeerpompen.

Groeiende UMCG apotheek

De afgelopen jaren is de apotheek van het UMCG, zoals bijna alle ziekenhuisapotheken, flink gegroeid. Dat heeft met name te maken met het feit dat gewone apotheken sinds 2012 geen specialistische geneesmiddelen meer mogen verstrekken.

“Grote groepen patiënten zijn daarvoor afhankelijk van ons. Wij leveren bijvoorbeeld alle medicatie aan kankerpatiënten en voor longtransplantatiepatiënten verzorgen wij alle medicatie die ze het eerste jaar na hun transplantatie nodig hebben. Per maand versturen we 1600 tot 1700 pakketten, door heel Nederland. Daarnaast komen er per week ongeveer 800 patiënten aan de balie”, zo vertelt Trea.

Met de keuze voor een nieuwe naam, Poliklinische Apotheek UMCG, is direct ook duidelijk dat de apotheek onderdeel uitmaakt van het UMCG. De oude naam, Apotheek de Sprong, zorgde in dat opzicht nogal eens voor verwarring bij patiënten.