Robotarm van Tijn bewijst zich in de praktijk

In 2018 maakte de ontroerende nagellakactie van de terminaal zieke Tijn tijdens Serious Request diepe indruk. Zijn inspanningen mobiliseerden heel Nederland en brachten bijna 1,2 miljoen euro bijeen voor de aankoop van een robotarm, die cruciaal is gebleken in de behandeling van kinderen met hersentumoren.



Met behulp van deze geavanceerde technologie kunnen zeer precieze hersentumorbiopsieën worden uitgevoerd. De arm, mogelijk gemaakt door Tijns inzamelingsactie, werd in december 2020 in gebruik genomen en sindsdien zijn al veertien kinderpatiënten met deze hoogstaande technologie behandeld in het Prinses Máxima Centrum.

Grondig onderzoek

De resultaten van deze innovatieve benadering zijn nu uitgebreid onderzocht bij veertien kinderen en vergeleken met de uitkomsten van operaties bij drieëntwintig kinderen waarbij geen gebruik werd gemaakt van een robot. De positieve bevindingen omtrent de robotarm zijn onlangs gepubliceerd in de National Library of Medicine.

Deze slimme innovatie, ontwikkeld door Brainlab in München, betreft een elektronische arm met een ingebouwde navigatiemodule. Het biedt kinderneurochirurgen de mogelijkheid om chirurgische instrumenten zeer nauwkeurig te positioneren volgens een vooraf bepaald pad. Voor de studie werden anderhalf jaar zevenendertig patiënten (leeftijd 1-19 jaar) gemonitord. Veertien werden met behulp van de Cirq-robotarm geopereerd en drieëntwintig met het conventionele Varioguide-systeem. Vervolgens werden de resultaten diepgaand vergeleken.

Robotarm presteert uitstekend

De robotarm, een handmatig verstelbare elektronische arm met een geïntegreerde robotische navigatiemodule, blijkt een waardevolle toevoeging aan het arsenaal van kinderneurochirurgen. Kirsten van Baarsen, kinderneurochirurg, legt uit: “Onze analyse vergeleek resultaten van veertien kinderen die behandeld werden met de nieuwe robotarm en drieëntwintig die de niet-robotische biopsieapparatuur ondergingen. In alle gevallen werd een nauwkeurige diagnose gesteld op basis van het biopt. Het feit dat de robotarm computergestuurd uitlijnt, vermindert het risico op menselijke fouten, een cruciale factor bij operaties in diepgelegen hersentumoren.”

Minder complicaties

De vergelijking met het niet-robot systeem laat zien dat de robotarm nauwkeuriger is met betrekking tot de plaats van het biopt en gepaard ging met minder complicaties. Kirsten van Baarsen benadrukt op de website van Prinses Máxima Centrum: “Onze voorlopige bevindingen tonen aan dat biopsieën met behulp van de robot uitvoerbaar, veilig en minstens zo nauwkeurig zijn. We moeten echter meer gevallen bestuderen om de volledige voordelen van de robot-operaties voor kinderen met hersentumoren te begrijpen. We zijn enthousiast dat de robotarm zich in de praktijk bewijst.”

Eelco Hoving, kinderneurochirurg en Clinical Director neuro-oncologie, voegt toe: “De robotarm is geïntegreerd in de operatiekamer voor hersenen, samen met intra-operatieve MRI-technologie. De toekomst biedt mogelijkheden voor de inzet van de robotarm bij navigatiegestuurde kijkoperaties en zelfs als ‘derde hand’ van de chirurg. We hopen dat de robotarm in de toekomst medicatie rechtstreeks in diepgelegen tumoren kan toedienen, wat leidt tot effectievere behandelingen met minder bijwerkingen.”